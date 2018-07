Acr Messina. De Luca: "Gli sponsor promessi da Bramanti non sono arrivati"

"Siccome non sono ancora arrivati gli imprenditori che durante la campagna elettorale avevano dato la disponibilità a mettere montagne di soldi per l'Acr Messina mi sono deciso a farmi spiegare come stanno le cose. Poi assumerò le mie decisioni". Così il sindaco Cateno De Luca, che ha convocato il presidente del Messina, Pietro Sciotto, per lunedì prossimo alle 9 (annunciato in un primo momento per errore giovedì, con tanto di richiamo all'Ufficio di gabinetto), "per affrontare le problematiche della società con particolare riguardo alla situazione economico-finanziaria in relazione al piano industriale aziendale".

Si arriverà così almeno al 9 luglio, senza che sia stato fatto alcun atto per la prossima stagione, nonostante lo scorso campionato sia concluso da due mesi. Sfuma, così, la possibilità che i soci del Città di Messina possano confluire nell'Acr.

E si allontana anche la possibilità di una forte sponsorizzazione da parte di alcuni imprenditori, oggetto di campagna elettorale. Il candidato sindaco sconfitto, Dino Bramanti, aveva promesso che gli interessati avrebbero garantito il proprio supporto a prescindere dall'esito della competizione elettorale.