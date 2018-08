Altri due colpi per il Messina: Rabbeni e Biondi

Il Messina ha ufficializzato altri due acquisti importanti. Arriva l'attaccante Luciano Rabbeni, nato a Caltanissetta, il 12 maggio 1989. Nell'ultima stagione, tra Latina e Lecco, entrambe in serie D, ha realizzato 6 reti in 22 presenze. In quella precedente, sempre in serie D, 31 presenze e 16 reti tra Rionero e Leonzio. Una curiosità: nelle ultime sei stagioni, tutte in D, non ha mai concluso il campionato con la squadra con la quale l'aveva iniziato. In carriera, ha giocato 185 volte in serie D, andando a segno 60 volte.

C'è poi l'esterno offensivo Kevin Biondi, classe '99, l'anno scorso 32 presenze e 5 gol con l'Igea Virtus allenata dal neo tecnico del Messina, Peppe Raffaele. Biondi è già a disposizione dello staff tecnico.