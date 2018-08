La III edizione della Coppa Città di Taormina va alla Forense Zancle

Con il triangolare di finale si chiude la terza edizione del trofeo coppa di Taormina , andata in scena nella splendida cornice del “bacigalupo “. Nelle gare andate di scena nella giornata di ieri (tre tempi da 35 minuti ) si sono affrontati la Polisportiva Forense Zancle , la Kingsdom Hearts e Terzo Tempo, già vincitori dei triangolari di qualificazione .

Nella prima partita, la Polisportiva Forense Zancle ha battuto 3 - 1 la Kingsdom. Dopo una fase di studio i forensi passano in vantaggio con una splendida azione : Caminiti allarga sulla fascia per calderone che in corsa mette sul secondo palo dove irrompe Totaro che mette dentro di piatto . Al 22esimo pareggio della Kingdom che però ura poco visti che tre minuti dopo i Forensi ritornano in vantaggio con Fugazzotto e chiudono il match con Giordano al 30.

Nella seconda partita pareggio a reti bianche e poche tra Kingsdom e Terzo Tempo. Le formazioni guidate da Aliotta - Mancuso e Cicciari dall’altra parte si affrontano a viso aperto ma non riescono a mettere la palla in rete. Ultima mini partita tra Forense e Terzo Tempo con i ragazzi di Tierno che segnano con Totaro e Giordano.

Alla fine a trionfare è quindi la Polisportiva Forense Zancle, che fa sua la terza edizione della Coppa Città di Taormina. Soddisfatto Alessandro Cacciotto organizzatore della manifestazione calcistica si è detto soddisfatto della riuscita del toreo e afferma: "Ringrazio le 9 squadre che hanno partecipato senza risparmiarsi il 29 luglio sotto un caldo cocente e che ha visto nella giornata di ieri il triangolare finale. Tante partecipanti che hanno determinato ben 2 giorni di coppa. Ringrazio il Presidente Angelo Minissale MSP Italia. Ben 10 mesi i mesi di attività calcistica, ma siamo già pronti per il campionato Provinciale MSP ad ottobre con tante adesioni ricevute. Ringrazio le squadre vere protagoniste della manifestazione sportiva".