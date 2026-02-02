 Maltempo sui Nebrodi. Chiusa la Sp 157 a Longi, altre frane e smottamenti

Alessandra Serio

lunedì 02 Febbraio 2026 - 12:30

Fango e detriti in strada, ancora chiusa la Ss113 tra Sant'Agata e Acquedolci. Viabilità alternativa e altre criticità

Le forti piogge del fine settimane hanno creato disagi in numerosi comuni dei Nebrodi. Particolarmente colpita la viabilità provinciale, interessata da frane e smottamenti. Stamane è stata chiusa la traffico la Sp 157 “tortoriciana” al km 17, a Longi, per uno smottamento che ha riversato in strada fango e detriti. L’amministrazione comunale di Longi attraverso i social invita a non transitare nella zona e a utilizzare percorsi alternativi, fino a nuova comunicazione. Sul posto la Protezione Civile locale.

Masso sulla Tortorici-Galati

Un grosso masso staccatosi dal costone di roccia sovrastante la strada è stato invece segnalato lungo il collegamento interno “Calcatizzo” tra i comuni di Galati Mamertino e Tortorici.

Ss 113 chiusa tra Sant’Agata ed Acquedolci

Ieri pomeriggio erano state chiuse in via precauzionale la Strada statale 113 al ponte Iganno e la strada Furiano per uno smottamento nel comune di Sant’Agata Militello. Il traffico è stato deviato verso la strada intercomunale Campo Sportivo-Buffone. Il Comune di Acquedolci ha gestito il traffico e le attre attività attraverso il servizio di Protezione Civile Gruppo E.R.A.

Nelle strade interne e montane la Città Metropolitana di Messina ha attivato il piano operativo straordinario per fronteggiare l’emergenza neve e garantire la sicurezza della circolazione lungo la rete viaria provinciale, impiegando personale e mezzi dell’autoparco.

