 Bus scolastico contro camionetta, 5 feriti a Falcone

Alessandra Serio

lunedì 02 Febbraio 2026 - 12:11

Autista e 4 bimbi in ospedale per gli accertamenti

Falcone – Si è verificato stamane intorno alle 7.30 l’incidente tra un mezzo di lavoro un bus scolastico che trasportava i bambini a scuola.

L’impatto è avvenuto in piazza Marconi ed ha spinto il pulmino contro il muro esterno di un’abitazione. Il mezzo di lavoro, un semi cassonato mobile adibito al trasporto di materiale, ha impattato col fianco del bus.

Tanta paura per i bambini a bordo, trasportati dal 118 in ospedale per gli accertamenti insieme all’autista del mezzo. o privato utilizzato per il trasporto di materiali ed il pulmino che trasportava i bambini a scuola.

Quattro gli alunni che sono stati affidati alle cure mediche tra gli ospedali di Patti e Barcellona. Sul posto oltre alle ambulanze anche la polizia municipale e i carabinieri per verificare la dinamica e le responsabilità dell’incidente.

