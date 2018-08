E' tempo di finali per la Coppa Città di Taormina

Nella gionata di domani grande appuntamento con il calcio amatoriale. Taormina ospiterà la fase finale della Coppa "Città di Taormina", kermesse organizzata da Alessandro Cacciotto che ha visto la partecipazione di ben 9 squadre, di cui 7 iscritte al Campionato Provinciale MSP. Kingdom, Pol. Forense Zancle e Terzo Tempo, sono i nomi delle compagini che si contenderanno il trofeo.

Le gara, secondo regolamento, avranno la durata di 35 minuti. In caso di pareggio tre le squadre si adotterà la formula della classifica avulsa per stavbilire chi ha diritto al passaggio del turno, quindi alla finale.

Da ricordare che le fasi finali, prevista inizialmente domenica 29 luglio, data in cui ha preso il via anche il torneo, non si sono disputate a causa dei problemi registrati all'impanto dill'uminazione dello stadio della Perla Jonica. Nell'occasione da ricordare che il Terzo Tempo ha avuto la meglio sull'Atletico Quadrifoglio e sulla Real Fenice, entrambe battute dai tiri dagli undici metri visti i puntiggi di 2-2 e 1-1 durante i primi 30 minuti regolamentari.

La Kingdom Hearts arriva alla fase finale dopo aver battuto di misura l'Ainis Arena (1-0), e il Messina Nord con il punteggio di 2-1 mentre la Polisportiva Forense Zancle aveva battuto l'Uragano Soccer (2-1) e sul San Paolo, quest'ultima sconfitta sui tiri dagli undici metri.