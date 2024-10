Calcio Balilla Paralimpico, cala il sipario e festeggia tante medaglia la Mediterranea Eventi

Medaglie, inclusione e riconoscimenti, un successo la seconda edizione consecutiva in riva allo Stretto

MESSINA – Si conclude con grande successo la seconda edizione consecutiva in riva allo Stretto di Coppa Italia e Campionato Italiano Assoluto 2024 di calcio balilla paralimpico, evento indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana di calcio balilla ed organizzato da Mediterranea Eventi con la compartecipazione del Comune di Messina.

Incetta di medaglie per Mediterranea Eventi che, oltre ad incassare gli apprezzamenti della Federazione e degli atleti per l’ottima organizzazione della manifestazione, complimenti ovviamente condivisi con il Comune di Messina, sale tante volte sul podio con i propri atleti nelle diverse categoria del Campionato Italiano Assoluto, successi che si aggiungono a quello già raggiunto nel Campionato Dir con la coppia Sparadro-De Michele.

Oltre ai risultati organizzativi e sportivi, però, a fare notizia sono anche due importanti annunci del Presidente della Fpicb Bonanno, fatti alla platea alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile e dell’Assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, tornati al PalaRescifina in occasione delle finali.

I risultati di Coppa Italia e campionato italiano

Sotto il profilo puramente tecnico, andando per ordine, questi i risultati del Campionato Italiano 2024. Vince il Campionato Italiano Assoluto femminile specialità Rnu e Itsf singolare Angelita Alles del club Polha Varese e secondo posto per Maria Luigia Civili di Gli Audaci Roma.

Storico successo per le due campionesse che acquisicono il diritto di partecipare ai primi Campionati del mondo di calcio balilla paralimpico femminile in programma a Zaragoza (Spagna) dal 23 al 25 giugno 2025. Si aggiudicano il Campionato Italiano Assoluto maschile categoria doppio open specialità Rnu e ITSF classificazioni miste va a Daniele Riga e Domenico Smario, seguiti sul podio da Corrado Montecaggi e Luigi Iannone, terzo posto per la coppia di Mediterranea Eventi formata da Dino De Leo e Daniele Costantino. Nel Doppio ITSF vittoria per Daniele Riga e Domenico Smario, seconda piazza per Luigi Iannone e Corrado Montecaggi, terzo posto per Roberto Silvestro e Paolo De Florio. Nel singolo maschile specialità RNU e ITSF classificazione TS1 vittoria per Roberto Silvestro, seguito dagli atleti di casa Daniele Costantino e Massimo Chiappini. Il singolo maschile specialità RNU classificazione va a Cristian Guizzardi, secondo posto per Francesco Valente e terzo posto per Vito Loris Bonaldo. Nel singolo maschile specialità ITSF classificazione TS2 medaglia d’oro per Francesco Valente, argento per Gianpaolo Rossi, bronzo per l’atleta di mediterranea Eventi Francesco Vento. Il singolo maschile specialità RNU e ITSF classificazione TS3 se lo aggiudica Daniele Riga, seguito da Corrado Montecaggi e Luigi Iannone.

In precedenza in Coppa Italia si afferma la coppia composta da Paolo De Florio e Daniele Riga del team Pohla Varese – Abruzzo Miltisport, che superano la coppia Rotino-Smario (ASD In movimento di leonforte), terzo posto invece alla coppia Silvestro-Sonza (Pohla Varese). La manifestazione Dir, invece, regala una grandissima gioia al team di Mediterranea Eventi, con la storica e bella vittoria conquistata da Cristina De Michele e Giuseppe Spadaro, che superano in finale il duo Stabile-Ervini, mentre il terzo posto va a Callari e Farruggio.

