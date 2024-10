Calcio Balilla Paralimpico, Finanze: “A Messina possibile evento internazionale” VIDEO

Per il secondo anno consecutivo la Fpicb ha scelto la città dello Stretto. "Dal PalaRussello al PalaRescifina non è stata una scelta casuale" dichiara il presidente di Mediterranea Eventi

MESSINA – Il PalaRescifina è stato sistemato, non senza polemiche, e da ieri mattina, venerdì, si stanno assegnando due dei quattro più importanti titoli italiani di calcio balilla paralimpico. Nella mattinata di venerdì c’è stata la novità delle scuole messinesi che si sono sfidate in un torneo interscolastico, poi è seguita la Coppa Italia che si concluderà oggi, e da questo pomeriggio inizierà il campionato italiano assoluto.

Alla cerimonia di apertura la Banda della Brigata Meccanizzata Aosta ha suonato l’inno italiano ed erano presenti le istituzioni con il sindaco Basile, l’assessore Finocchiaro e l’esperto Giorgio che sono stati ringraziati e premiati. Presenti anche gli atleti della Nazionale e questo pomeriggio, sabato, ci sarà spazi anche per sfidare dei campioni a livello mondiale.

Una delle novità di quest’anno è stato inserire in programma una categoria Dir per i disabili intellettivi e relazionali, un modo come sempre di includere e non lasciare indietro nessuno. L’evento è stato organizzato dalla Mediterranea Eventi con il Comune di Messina che ha messo a disposizione gli spazi, soddisfatto il presidente della Fpicb Francesco Bonanno.

Finanze: “Le fatiche vengono ripagate”

Queste le parole del presidente della Mediterranea Eventi: “Una grande fatica organizzare ripagata però al 100%. L’abbiamo resa sempre più ricca grazie alla partecipazione degli studenti e dei nostri atleti e siamo onorati di organizzarle e ospitarle nella nostra città. La scelta del PalaRescifina ha un duplice obiettivo: il primo dare ancora più lustro alla manifestazione in un palazzetto più accessibile; secondo è stato un banco di prova per farsi conoscere e poter ospitare un futuro uno degli eventi mondiali del calcio balilla, non solo paralimpico ma anche olimpico. Oltre oceano questo palazzetto ha destato interesse”.

Trunfio, allenatore Mediterranea Calcio Balilla: “La squadra cresce”

“Ho avuto sempre grande passione per questa disciplina – racconta Davide Trunfio allenatore della Mediterranea Calcio Balilla – giocavo nelle sale giochi come tutti e conoscevo il regolamento. Iniziamo ai campionati italiani di Besozzo nel 2021 e negli anni la squadra cresce e oggi abbiamo 11 tesserati. La cosa più bella è che ormai sono i nostri atleti veterani che tirano dentro altri, la famiglia cresce sempre e c’è inclusione”.

