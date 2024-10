La Federazione Calcio Balilla dona alle scuole messinesi 14 tavoli da gioco

Un regalo da oltre 15mila euro a sei istituti cittadini con il fine di far crescere questo sport in una città che si è dimostrata accogliente ed inclusiva

MESSINA – La notizia è stata svelata questa mattina, alla presenza del sindaco della città Federico Basile e l’assessore Finocchiaro, poco prima che al PalaRescifina si premiassero i nuovi campioni italiani assoluti di calcio balilla paralimpico. Il presidente Fpicb Francesco Bonanno ha deciso di avviare un percorso in città e ha coinvolto, con l’aiuto della Mediterranea Eventi, le scuole messinesi. Proprio da questo proposito è nata l’idea di dedicare la mattinata della prima giornata di gare a San Filippo, quella di venerdì, ad un torneo interscolastico.

Le scuole che hanno preso parte al torneo, sei in tutto, saranno quelle che riceveranno i tavoli tramite i quali avranno lo strumento per cominciare l’attività. Una grande impegno della federazione visto che i tavoli complessivamente costano circa quindicimila euro, ogni scuola avrà sia un tavolo da sitting, utile per chi è in sedia a rotelle, sia un tavolo da standing, per chi invece gioca in piedi.

Saputa la notizia questo il commento del sindaco Federico Basile: “Ringraziamo voi per questo bel gesto. È bello sapere che la città sia stata inclusiva e proseguirà così la nostra sinergia. Ci stiamo conoscendo e continueremo a farlo”. D’accordo l’assessore Finocchiaro che ha brevemente aggiunto: “La città si sta aprendo e deve continuare a farlo”.

Messina possibile tappa del campionato del mondo 2026

Non sono finite le sorprese perché il presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla Francesco Bonanno, molto attivo in questa tre giorni messinese, riveste anche ruoli a livello internazionale nella International Table Soccer Federetion, consigliere della federazione e presidente della commissione paralimpica. Dopo la donazione “fatta col cuore”, e che non voleva fare sapere, ha annunciato che la location di Messina e il PalaRescifina sono state notate. Sarà quindi proposta tra le papabili tappe, cinque in tutto, del campionato del mondo nel 2026. Un evento che porterebbe a Messina circa 500 atleti.

Le scuole coinvolte e i risultati del torneo interscolastico

Oltre 60 giovani studenti erano in gara in rappresentanza di 6 Istituti (i comprensivi Villa Lina Ritiro – Battisti Foscolo di Messina, Catalfamo di Messina, Vittorini di Messina ed il N.1 Foscolo di Taormina, ed i due Istituti Superiori IIS messinesi Maurolico e Bisazza).

Al termine di sfide appassionanti, questi i vincitori del torneo: per gli Istituti di scuola secondaria di primo grado medaglia d’oro per Renato Laganà, Maya Cettina La Motta e Teresa Amelia Pasquale dell’IC Ugo Foscolo di Taormina, secondo posto per Andrea Quartuccio, Gaia Liardo e Giuseppe Ilardo dell’IC Elio Vittorini di Messina e terzo posto per Andrea Lo Faro, Andrea Scandura, Gioele Berenato dell’IC Elio Vittorini di Messina. Nella competizione degli istituti di scuola secondaria di secondo grado primo posto per Giuseppe Consolo, Aurora Morano e Davide Spanò dell’ISS Felice Bisazza di Messina, medaglia d’argento per Andrea Bonsangue, Cristiano Bonarrigo e Michele D’Amico dell’IIS Maurolico di Messina e terza piazza per Andrea Sciavicco, Francesco Pacino dell’ISS Felice Bisazza di Messina.