Bari - Messina. Biagioni: "Serve una partita sopra la media"

"Sin dalla ripresa degli allenamenti abbiamo lavorato per mettere benzina nelle gambe per arrivare bene alla partita di Bari dove vogliamo fare una prestazione importante e cercare di fare risultato”. Mister Oberdan Biagioni analizza i temi della prima partita del 2019 al termine dell’ultimo allenamento tenutosi oggi pomeriggio al Franco Scoglio, prima della rifinitura e della partenza per la Puglia previsti per domani mattina.

“Sarà una partita difficile ma cercheremo di andare in campo liberi mentalmente per cercare di fare una grande prestazione. Di fronte avremo la squadra più forte del campionato, un squadra importante, basta leggere i nomi dei calciatori, sono i primi e sono i più bravi”.

Nel gruppo si respira un’aria positiva. “In partite come queste le motivazioni arrivano da sole, già solo per la cornice di pubblico importante in cui si giocherà. Spero che la reazione della squadra sia ottima perché andiamo lì per fare la partita, non ci consideriamo carne da macello”.

Biagioni ha potuto lavorare con la squadra per una settimana intera dopo il tour de force prenatalizio e adesso dovrà affrontare tre gare in otto giorni. “Anche a novembre e dicembre abbiamo giocato ogni tre giorni. Quindi abbiamo avuto tre giorni di pausa e finalmente per la prima volta mezza settimana in cui abbiamo potuto lavorare insieme. Superiamo la partita di Coppa e confidiamo di lavorare più di una settimana continuativa per registrare anche alcune situazioni tattiche”.

E a proposito di situazione tattiche, Biagioni afferma che “la squadra ha trovato un equilibrio con l’assetto tattico delle ultime partite, ma possiamo cambiare anche in corsa. I moduli contano sino ad un certo punto, è importante vincere i duelli individuali”.

Un aspetto da non sottovalutare quando affronti la capolista. “Loro hanno sicurezza e qualità. Noi arriviamo pronti, abbiamo trovato la sostanza nelle ultime cinque partite, in cui abbiamo subito solo un gol. Dobbiamo mantenere quell’equilibrio e dare continuità all’ultimo mese perché se non subisci gol, non perdi. Serve una partita sopra la media, da parte di tutti”.