Il Città di Messina ospita la Nocerina. E' la prima a Bisconte

Sono 23 i convocati di mister Giuseppe Furnari per la XX Giornata del Campionato di Serie D che vedrà il Città di Messina "inaugurare" il "Despar Stadium", ospitando la Nocerina 1910.

La formazione giallorossa avrà nuovamente a disposizione il portiere Sebastiano Paterniti e il difensore Alessandro Fragapane, entrambi al rientro dalla squalifica, così come l'esterno Francesco Cannino e l'attaccante Enrico Di Vincenzo, finalmente ristabiliti. Out causa infortuni il difensore Berra e il centrocampista Costa, ancora ai box Alessandro Cangemi. Prima convocazione per il neo-acquisto Alessandro Miotto.



PORTIERI: Paterniti, Berikashvili, Foti

DIFENSORI: Bombara, Dama, Bellopede, Grasso, Crucitti, Fragapane, Cannino

CENTROCAMPISTI: Fofana, Nicosia, Quintoni, Silvestri, Ferrau’, Calcagno, Miotto, Bonamonte

ATTACCANTI: Princi, Galesio, Codagnone, Santoro, Di Vincenzo