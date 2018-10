Città di Messina - Troina, vince la noia. Finisce a reti bianche

Il Città di Messina non va oltre il pari e contro il Troina arriva il secondo punto stagionale conquistato in cinque partite (Mercoledì recupero a Roccella). Nei primi 45 minuti la formazione di Giuseppe Furnari tiene bene il campo e confeziona almeno due nitide occasioni per sbloccare il match.

Come spesso accade in questa prima parte di campionato, la ripresa non viene giocata sugli stessi ritmi del primo tempo e un discreto Troina impegna in più di un'occasione l'ottimo Paterniti.

La classifica di certo non può soddisfare ma nelle ultime due uscite il Città pare aver invertito la rotta con un maggiore equilibrio e la giusta concentrazione per riscattare l'attuale ultimo posto. Settimana cruciale in questo senso quella che aspetta Furnari e i suoi, con 2 partite tra Mercoledì e Domenica dove Roccella e Sancataldese rappresentano due importanti banchi di prova.

Il tecnico peloritano non cambia nulla rispetto al primo tempo di Roccella e nel suo 3-5-2 Paterniti difende i pali con Berra, Trevizan e Bombara in difesa. Esterni affidati a Fofana e Cannino, mentre in mediana è Ferraù a dettare i tempi, affiancato da Cardia e Cangemi. Coppia d'attacco formata da Di Vincenzo e Galesio.

PRIMO TEMPO

Il primo giro di lancette varrebbe il vantaggio dei padroni di casa ma sulla spizzata di Di Vincenzo, Galesio insacca in off-side. L'attaccante classe 2000 è tra i più attivi anche in questa giornata e al 7' viene stoppato dalla difesa avversaria dopo una spizzata dell'argento Berra su punizione di Ferraù. Timidi segnali targati Troina al 12' che su calcio di punizione deviato impegna Paterniti. Piyuka è il più attivo dei suoi e tra il 17' e il 22' cerca di portare avanti il Troina ma prima la mira e poi Paterniti gli negano il gol. La partita si spegne fino al 38': Cannino manda in porta Cangemi che a tu per tu con il Polizzi incespica e sciupa. Il Troina reagisce e solo un deciso intervento di Paterniti evita il vantaggio di Saba su conclusione dalla distanza. Un minuto al duplice fischio ed è ancora l'ex Venezia Cangemi ad avere una nitida chance per sbloccare il match ma su assist di Cardia, tiene bene alla marcatura avversaria per poi calciare a lato.

SECONDO TEMPO

Nicosia rileva Ferraù. I ritmi sono ben diversi rispetto alla fine della prima frazione e solo al minuto 56' Musso riesce a concludere verso Paterniti con una tiro poco incisivo. I cambi ed i tanti falli paralizzano l'incontro e bisogna attendere l'82' per un'occasione da gol: punizione di Piyuka, Paterniti attento blocca. Nei 6' di extratime il Città rischia di sciupare quanto di buono fatto e su un'azione confusa è Berra a salvare sulla penetrazione di Saba.

CITTA’ DI MESSINA-TROINA 0-0

Città di Messina: Paterniti, Fofana (13' st Crucitti), Cannino, Berra, Trevizan, Bombara, Cangemi (26' st Calcagno), Cardia, Galesio (9' st Codagnone), Ferraù (1' st Nicosia), Di Vincenzo (36' st Graziano). A disp.: Amella, Quintoni, Feuillassier, Bonamonte. All.: Furnari

Troina: Polizzi, Lo Cascio, Raia (17' st Bonfini), Saba, Ruano (17' st Pantò), Sibide, Ceesay, Moudoumbou (20' st Boscaglia), Musso (20' st Ferreira, Piyuka, Adeyemo. A disp.: Sallusso, Giamblanco, Zappalà, Daqoune, Fiore. All.: Aiello

Arbitro: Crescenti di Trapani

Assistenti: Sciammarella di Paola e Ticani di Roma 2

Ammoniti: Ferraù (CdM), Saba (T), Moudoumbou (T), Bombara (CdM)

Recupero: 1' e 6'