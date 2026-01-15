 Messina, il liceo "Seguenza" incontra Fabrizio Barca

Redazione

giovedì 15 Gennaio 2026 - 16:13

Incontro con l'ex ministro ed economista venerdì 16 nell'ambito del progetto Lettura

MESSINA – Il Liceo “G. Seguenza” di Messina, nell’ambito del Progetto Lettura e in adesione al progetto Peses promosso dall’Università Cattolica di Milano, organizza un incontro con il professore Fabrizio Barca,
economista ed ex ministro per la Coesione territoriale. L’appuntamento è fissato per il 16 gennaio alle
ore 09:30, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina.
L’evento è stato organizzato dalle docenti del liceo “Seguenza” , Giovanna Buscemi e Paola De Gregorio
referenti del Progetto. L’iniziativa, dedicata al tema della sostenibilità sociale e ambientale, coinvolgerà
gli studenti delle classi quinte e rappresenta un momento significativo del percorso di approfondimento
sviluppato nel corso dell’anno scolastico. Il progetto, coordinato dalla dirigente scolastica prof.ssa Lilia
Leonardi, è stato realizzato attraverso attività curriculari ed extracurriculari in collaborazione con
l’Università degli Studi di Messina.
Nel quadro di questa collaborazione, gli studenti hanno partecipato a seminari presso il Dipartimento di
Economia UniMe e a incontri laboratoriali con i referenti alla sostenibilità dei diversi dipartimenti
dell’Ateneo, avendo così l’opportunità di confrontarsi con docenti e ricercatori impegnati sui temi dello
sviluppo sostenibile.L’incontro sarà moderato dal professore Carlo Migliardo, docente del Dipartimento di
Economia. Sono previsti gli interventi istituzionali della dirigente scolastica del Liceo “G. Seguenza” Lilia Leonardi, della rettrice di Unime Giovanna Spatari e della professoressa Roberta Salomone, referente dell’Università di Messina per la Sostenibilità,
“L’iniziativa conferma l’impegno del Liceo “G. Seguenza” e dell’Università di Messina nel promuovere
percorsi formativi capaci di sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali per il futuro del territorio
e della società”, fa sapere la scuola.

