Messina, il liceo “Seguenza” incontra Fabrizio Barca

Incontro con l'ex ministro ed economista venerdì 16 nell'ambito del progetto Lettura

MESSINA – Il Liceo “G. Seguenza” di Messina, nell’ambito del Progetto Lettura e in adesione al progetto Peses promosso dall’Università Cattolica di Milano, organizza un incontro con il professore Fabrizio Barca,

economista ed ex ministro per la Coesione territoriale. L’appuntamento è fissato per il 16 gennaio alle

ore 09:30, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina.

L’evento è stato organizzato dalle docenti del liceo “Seguenza” , Giovanna Buscemi e Paola De Gregorio

referenti del Progetto. L’iniziativa, dedicata al tema della sostenibilità sociale e ambientale, coinvolgerà

gli studenti delle classi quinte e rappresenta un momento significativo del percorso di approfondimento

sviluppato nel corso dell’anno scolastico. Il progetto, coordinato dalla dirigente scolastica prof.ssa Lilia

Leonardi, è stato realizzato attraverso attività curriculari ed extracurriculari in collaborazione con

l’Università degli Studi di Messina.

Nel quadro di questa collaborazione, gli studenti hanno partecipato a seminari presso il Dipartimento di

Economia UniMe e a incontri laboratoriali con i referenti alla sostenibilità dei diversi dipartimenti

dell’Ateneo, avendo così l’opportunità di confrontarsi con docenti e ricercatori impegnati sui temi dello

sviluppo sostenibile.L’incontro sarà moderato dal professore Carlo Migliardo, docente del Dipartimento di

Economia. Sono previsti gli interventi istituzionali della dirigente scolastica del Liceo “G. Seguenza” Lilia Leonardi, della rettrice di Unime Giovanna Spatari e della professoressa Roberta Salomone, referente dell’Università di Messina per la Sostenibilità,

“L’iniziativa conferma l’impegno del Liceo “G. Seguenza” e dell’Università di Messina nel promuovere

percorsi formativi capaci di sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali per il futuro del territorio

e della società”, fa sapere la scuola.