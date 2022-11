Calcio da tavolo, Barcellona eccelle in Champions League - Tempostretto

Nella massima competizione continentale per club i biancorossi eliminati ai quarti dai campioni d'Italia

REGGIO EMILIA – Venerdì sera le urne dei sorteggi non sono state benevole nei confronti dei biancorossi del Calcio Tavolo Barcellona, regalando loro un girone d’acciaio a cinque con quattro temibili avversarie: i Napoli Fighters di capitan Ciccarelli, quarti nella scorsa serie A; l’Hennuyer di Olivier Pere campioni di Belgio e già campioni d’Europa anni fa; il Valletta campione di Malta (un’autentica corazzata, poi finalista) e il Proteas di Vlachopoulos e Dimopoulos, campione in carica della Grecia.

Lo svolgimento delle partite

Sabato esordio con un pareggio contro gli orange partenopei (2-2), prima storica vittoria in champions league contro Hennuyer (4-0), sconfitta netta nel risultato, anche se non nei singoli incontri, contro Valletta (0-3) e ancora vittoria per 2-0 contro i talentuosi greci del Proteas. In virtù di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta, il Barcellona si piazza al secondo posto nel girone, occupando nel tabellone della fase finale la posizione già predefinita. La domenica si parte con gli ottavi di finale. Subito una sfida delicata contro gli esperti greci dell’Atlas di Atene. La partita pian piano si mette sul binario giusto finché arriva la vittoria su tutti e quattro i campi (4-0).

Ai quarti di finale il Barcellona è atteso dai campioni d’Italia delle Fiamme Azzurre Roma di Carmine Napolitano (un’autentica fuoriserie), che dopo aver vinto l’ultima serie A e dominato il girone a punteggio pieno il sabato, ha superato agli ottavi i francesi del Caen col punteggio di 3-0. La partita è molto combattuta e al tempo stesso pirotecnica. Si susseguono gol dopo gol. Al gol di Esposito, seguono quelli prima di Cubeta e poi di Claudio La Torre e Colangelo. Ed è proprio Claudio che mentre il fratello Antonio impatta con Simone Bertelli a passare in vantaggio, con la gara che rimane fissa sul 2-1 per i biancorossi fino a dieci secondi dalla sirena, quando Bertelli punisce La Torre, sfruttando l’unica indecisione difensiva di quest’ultimo, dopo un primo tempo dominato da lui mostruosamente. Colangelo consolida il suo vantaggio su Sciacca, sul campo di Cubeta – Noguera si combatte palla su palla; Antonio va vicino al pareggio più volte, prima di subire il contropiede perfetto dello 0-2. Claudinho nello stesso tempo se le da di santa ragione con Esposito. Il risultato non cambia più fino alla fine (2-2), ma è la differenza reti migliore a premiare i campioni d’Italia, lasciando l’amaro in bocca al club del Longano per l’impresa sfiorata.

Si conclude la giornata con due partite di piazzamento, poco più di due amichevoli, con poco mordente e tanto spazio anche per chi ha giocato meno, una sconfitta dai Fighters ed una vittoria su Kaisermuhlen. La vittoria finale è andata poi ai padroni di casa del Reggio Emilia Fratelli Bari, che in finale hanno sconfitto Valletta.

La spedizione di Barcellona

Giocatori: Sciacca, Mandanici, Tabone, Cubeta, Antonio, Claudio e Francesco La Torre (capitano).

Dirigenti: Concetto La Torre (presidente), Antonella Furnari, Marco Rossitto ed Enrico Mondo (dirigenti accompagnatori).

Il bilancio sicuramente è molto più che positivo. Adesso, aspettando la conclusione della strepitosa stagione 2022, ci avviamo alla Coppa Sicilia, che si svolgerà a Siracusa il 27 novembre, a caccia del quarto titolo consecutivo.

