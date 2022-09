Calcio da tavolo. Messina vince il torneo regionale - Tempostretto

Per il Table Soccer Messina si conclude in trionfo il torneo Artisicana di Palermo

MESSINA – Calcio da tavolo: la compagine giallorossa vince il torneo regionale con un formidabile Armando Giuffré, che ha avuto la meglio sul grandissimo Riccardo Natoli. Alla gioia della finale tutta giallorossa, si aggiunge Alessandro Natoli vincitore del torneo cadetti. Ottimi i risultati ottenuti dal direttore tecnico Cesare Natoli e da un sempre più in crescita e ormai prossimo all’esordio in campionato federale, Dario Marabello.

Si scaldano i motori per gli imminenti impegni del Messina Table Soccer: appuntamento per l’1-2 ottobre con la serie D girone sud a Barcellona Pozzo di Gotto e, nel weekend successivo 8-9 ottobre, nel girone di ritorno della serie C a San Benedetto del Tronto, con la difesa del primo posto.

