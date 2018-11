Finalmente il Messina. Secco 3-0 al Gela

Al terzo tentativo, Biagioni ce la fa. Il suo Messina conquista finalmente la vittoria e anche se il gioco espresso non è stato certamente sfavillante, sono molte le cose positive che si possono prendere dalla partita contro i biancoazzurri, oltre ai tre punti. Ad esempio, il fatto che questo largo successo sia maturato contro una squadra molto vicina alla vetta (adesso sesta, ma prima di oggi quarta); ma anche il merito di non aver subito gol contro una formazione che solo all'ultima giornata ne aveva rifilati cinque al Roccella e che già aveva trovato per ben quattro volte la porta su questo stesso campo nella sfida di settembre contro il Città; e ancora, l'aver trovato un degno rigorista, Gael Genevier, che oggi ha fatto due su due. Da queste piccole basi, si può ripartire e cercare di aprire un ciclo vincente con cui risalire la classifica.

La cronaca del match: Il primo squillo del match è dei padroni di casa. Al 5’ Rabbeni finalizza una pregevole azione personale con un sinistro velenoso da circa 25 metri, Castaldo è lesto a deviare in angolo. Poi, la gara scorre senza acuti fino al 15’, quando Arcidiacono serve con un tocco corto Traditi, il quale sceglie di appoggiare al centro anziché calciare favorendo così l’intervento risolutore di Sicignano. Al 24’ il Messina passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Alma tocca vistosamente con la mano dentro l’area e l’arbitro assegna quindi il penalty. Si incarica della battuta Genevier che spiazza il portiere e fa esplodere il Franco Scoglio. Tre minuti più tardi, sempre sull’asse Traditi-Arcidiacono, i peloritani si divorano la rete del raddoppio con la palla che finisce incredibilmente alta. Al 29' il Gela ha l’opportunità per rimettere la partita in equilibrio. Petrilli affossa in area Brugaletta e il direttore di gara non può far altro che indicare il dischetto del rigore. Il giovanissimo Ragone però, si prende la scena e riesce a respingere la botta dagli undici metri di Ragosta. Quasi allo scadere della frazione, il Messina raddoppia. Dascoli viene atterrato in area di rigore da Ragosta, ancora protagonista in negativo, e l’arbitro non ha dubbi: è di nuovo calcio di rigore. Dal dischetto Genevier batte nuovamente Castaldo e mette il risultato in ghiaccio mentre Ragosta si becca il secondo cartellino giallo di giornata e deve lasciare anticipatamente il terreno di gioco. Il primo tempo si chiude con i biancoscudati in vantaggio con il più classico dei risultati. A 180 secondi dall’inizio della ripresa, il Gela va vicinissimo alla marcatura con il neo entrato Sowe che approfitta di un errore di Porcaro per presentarsi a tu per tu con Ragone, ma il suo tiro è tutt’altro che indimenticabile. Il Messina riprende ben presto in mano le redini del match e al 53’ Castaldo deve impegnarsi per rispondere alla conclusione in scivolata di Traditi, a pochi passi dalla linea di porta. Gli ospiti, tuttavia, non demordono. All’ora di gioco ci prova Mannoni dalla distanza ma Ragone blocca la sfera con sicurezza. Al 64’ lo stesso Ragone vola alla sua destra per respingere un bolide di Schisciano scagliato direttamente su calcio piazzato. Al 71’ ancora delfini propositivi, ancora da lontano, questa volta con Alma, ma la sfera accarezza l’incrocio. Ma è un fuoco di paglia perché al 79’ il Messina cala il punto del tris con Cocimano, che spinge in fondo al sacco la palla, ben gestita in contropiede da Gambino. Il Gela tenta di reagire come può e all’ 81’ Alma esalta ancora una volta le doti dell’estremo difensore giallorosso che gli nega la gioia del gol della bandiera. Poi più nulla fino al triplice fischio, che regala al Messina una vittoria fondamentale, la prima della nuova era Biagioni.

IL TABELLINO

MESSINA - GELA 3-0 (primo tempo 2-0)

Marcatori: 24’, 44’ pt Genevier (M) rig., 34’ st Cocimano.

Messina (4-3-3): Ragone; Dascoli, Porcaro, Russo, Barbera; Biondi (dal 36’ st Bossa), Traditi, Genevier; Petrilli (dal 27’ st Carini), Rabbeni (dal 15’ st Gambino), Arcidiacono (dal 1’ st Cocimano (dal 45’ st Mancuso)). All. Oberdan Biagioni.

Gela (4-3-3): Castaldo; Polito (dal 36’ st La Vardera), Caruso, Burato, Sicignano (dal 1’ st Mileto), Brugaletta, Alma, Mannoni (dal 23’ st Montalbano), Dieme (dal 1’ st Sowe), Schisciano (dal 36’ st Mengoli), Ragosta. All. Karel Zeman.

Arbitro: Paolo Armando Murras di Sassari (assistenti Marco De Vellis di Frosinone e Vito Angileri di Aprilia).

Note ----- Ammoniti: Petrilli al 29’ pt (M), Ragone al 10’ st (M), Traditi al 18’ st (M), Porcaro al 28’ (M), Barbera al 49’ st (M). Espulsi: Ragosta al 44’ pt (G). Spettatori: circa 400.

Recuperi 4’ pt; 4’ st.