Serie D. Il derby tirrenico alla Nuova Igea Virtus, la doppietta di Samake piega il Milazzo

I risultati della 19ª giornata del campionato di Serie D e la classifica aggiornata del girone I. La Nuova Igea Virtus resta al comando in solitaria
La vittoria nel derby tirrenico proietta la Nuova Igea Virtus al comando del girone I di Serie D, dopo la 19ª giornata, a quota 37 punti in classifica. Il Milazzo cade sotto i colpi di Samake, due reti per l’attaccante giallorosso, una per tempo. Si ferma il Savoia che in casa non va oltre il pari, 2-2, contro l’Acireale. Si fanno sotto Athletic Palermo e Reggina che vincono i rispettivi impegni esterni a Lamezia e Caltanissetta, contro la Nissa; per loro la vetta non è lontana.
In ottica salvezza il pareggio del Messina, con la vittoria che sfuma nei minuti finali, lascia la squadra di Romano a quota 15, invariata la distanza dalla Sancataldese che occupa anche la posizione per la salvezza diretta a cinque lunghezze. Stop per CastrumFavara, Lamezia e Ragusa su cui i biancoscudati guadagnano terreno, il playout ora è a meno due. L’unica a vincere nella zona bassa è l’Enna che scappa via a 22 punti in classifica.
Risultati 19ª giornata
CastrumFavara – Sambiase 0-2
Gelbison – Paternò 3-0
Nissa – Reggina 1-2
Savoia – Acireale 2-2
Vibonese – Enna 1-3
Vigor Lamezia – Athletic Club Palermo 2-3
Acr Messina – Sancataldese 1-1
Nuova Igea Virtus – Ss Milazzo 2-0
Ragusa – Città di Gela 2-3
Classifica girone I
Nuova Igea Virtus 37
Savoia 35
Ac Palermo 35
Reggina 33
Nissa 32
Sambiase 31
Milazzo 29
Gela 28
Gelbison 26
Vibonese 23
Enna 22
Sancataldese 20
Vigor Lamezia 19
Acireale 19
Castrumfavara 17
Ragusa 17
Acr Messina 15 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 10