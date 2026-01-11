Serie D. Il derby tirrenico alla Nuova Igea Virtus, la doppietta di Samake piega il Milazzo

I risultati della 19ª giornata del campionato di Serie D e la classifica aggiornata del girone I. La Nuova Igea Virtus resta al comando in solitaria

La vittoria nel derby tirrenico proietta la Nuova Igea Virtus al comando del girone I di Serie D, dopo la 19ª giornata, a quota 37 punti in classifica. Il Milazzo cade sotto i colpi di Samake, due reti per l’attaccante giallorosso, una per tempo. Si ferma il Savoia che in casa non va oltre il pari, 2-2, contro l’Acireale. Si fanno sotto Athletic Palermo e Reggina che vincono i rispettivi impegni esterni a Lamezia e Caltanissetta, contro la Nissa; per loro la vetta non è lontana.

In ottica salvezza il pareggio del Messina, con la vittoria che sfuma nei minuti finali, lascia la squadra di Romano a quota 15, invariata la distanza dalla Sancataldese che occupa anche la posizione per la salvezza diretta a cinque lunghezze. Stop per CastrumFavara, Lamezia e Ragusa su cui i biancoscudati guadagnano terreno, il playout ora è a meno due. L’unica a vincere nella zona bassa è l’Enna che scappa via a 22 punti in classifica.

Risultati 19ª giornata

CastrumFavara – Sambiase 0-2

Gelbison – Paternò 3-0

Nissa – Reggina 1-2

Savoia – Acireale 2-2

Vibonese – Enna 1-3

Vigor Lamezia – Athletic Club Palermo 2-3

Acr Messina – Sancataldese 1-1

Nuova Igea Virtus – Ss Milazzo 2-0

Ragusa – Città di Gela 2-3

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 37

Savoia 35

Ac Palermo 35

Reggina 33

Nissa 32

Sambiase 31

Milazzo 29

Gela 28

Gelbison 26

Vibonese 23

Enna 22

Sancataldese 20

Vigor Lamezia 19

Acireale 19

Castrumfavara 17

Ragusa 17

Acr Messina 15 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 10