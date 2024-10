Calcio giovanile. “2° Memorial Geraci” organizzato dall’Aics Messina Aps

Una manifestazione che vedrà Pulcini ed Esordienti al campo Mandalari. Si inizia questo weekend, la fase a gironi terminerà il 3 novembre

MESSINA – Sta per iniziare la seconda edizione del “Memorial Giovanni e Domenico Geraci”, organizzato dal comitato provinciale della Aics Messina Aps. La manifestazione di calcio giovanile riguarderà Pulcini ed Esordienti: 10 le squadre partecipanti, 5 per entrambe le categorie.

Le partite si disputeranno al campo Mandalari, gestito dalla società Bellinzona, nei weekend, a cominciare da domani (sabato 5 ottobre). Il match inaugurale sarà Camaro Academy-Garden Club Pulcini, che inizierà alle ore 15, mentre domenica 6 (ore 9) la sfida Camaro Academy-Atene “rosso” darà il via agli Esordienti. La fase a gironi terminerà il 3 novembre.

Le formazioni iscritte

Pulcini: Camaro Academy, Garden Club, Sporting Atene, Bellinzona e Messina Boys.

Esordienti: Camaro Academy, Sporting Atene “rosso”, Garden Club, Messina Boys e Sporting Atene “giallo”.

Margareci: “Occasione per ricordare due amici”

“Non vediamo l’ora di cominciare per vedere tanti ragazzi giocare e divertirsi inseguendo un pallone per fare gol – dichiara il presidente dell’Aics Messina Pierangelo Margareci -. Questo torneo ci dà, inoltre, l’occasione di ricordare, come meritano, due amici, che, purtroppo, non sono più con noi. Abbiamo fortemente voluto riproporre il calcio a 11 per queste categorie, ritenendolo propedeutico all’adattamento dei ragazzi in un campo di dimensioni più grandi rispetto a quelle alle quali sono abituati. La formula permette, inoltre, di disputare un buon numero di gare e questo è un fattore che trova il consenso delle associazioni e, soprattutto, dei piccoli entusiasti protagonisti”.

