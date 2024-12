Calcio giovanile, alla GiocoSport la gestione del campetto “La Pineta”

Entra nel vivo l'attività dell'associazione che pensa ad un campo aperto a grandi e piccoli. D'Amico: "La grande novità è la gestione diretta del campo"

MESSINA – È entrata nel vivo l’attività calcistica dell’Asd Gioco Sport, che si proietta al 2025 con grande entusiasmo e tanta voglia di continuare a crescere come società nel territorio cittadino. “Il primo bilancio riguardante il settore giovanile della “Gioco Sport – La Pineta” è positivo – dichiara il presidente Dario D’Amico – Stiamo concentrando il lavoro su due categorie, gli Esordienti ed i Pulcini, portando avanti un ben definito progetto tecnico, che presto coinvolgerà pure i più piccoli. Sono in programma, infatti, diverse iniziative all’interno delle scuole. La grande novità degli ultimi mesi è rappresentata dalla gestione diretta del campo “La Pineta” in via Torrente Trapani. Ciò ci permette di essere totalmente autonomi e di beneficiare di spazi ed orari consoni per gli allenamenti dei ragazzi, in base alle loro esigenze, legate allo studio e agli altri impegni delle famiglie”.

Un impianto di calcio a 5 in erba sintetica aperto anche ai grandi. “Si naturalmente. È possibile e facile prenotare, in fasce temporali “allargate” di 75 minuti, per giocare singole partite ed organizzare dei tornei, telefonicamente e tramite un’evoluta app, che permette di entrare in una community di appassionati e fruitori. Abbiamo istallato le telecamere con il servizio del GolCam con la registrazione video delle azioni più belle e delle reti. In più, c’è lo speaker audio, che indica risultato e punteggio. L’invito che rivolgo a tutti – conclude D’Amico – è di venirci a trovare per passare sani momenti di sport, divertimento ed aggregazione”.