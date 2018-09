Infantino: "Grande reazione". Furnari: "Dovevamo concretizzare"

"Complimenti al Città di Messina, una squadra ben organizzata. Sapevamo che era più avanti di noi sotto l'aspetto tecnico-tattico, ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, non ci hanno consentito di fare il nostro gioco ma poi la squadra ha avuto una grande reazione dal punto di vista caratteriale, ci siamo ritrovati in campo, soprattutto coi trequartisti. Siamo contenti di aver regalato questa vittoria, questi sono segnali di crescita". E' il commento di mister Pietro Infantino dopo la vittoria nella stracittadina di coppa.

Per Infantino, l'espulsione di Galesio non è stata decisiva. "La partita si era già incanalata a quel punto, avevamo avuto molto possesso palla. Nel momento di difficoltà la squadra è stata sostenuta, è questo quello che vogliamo, il dodicesimo uomo in campo. Agli incitamenti abbiamo risposto alla grande."

SULLA SFIDA CON IL BARI: "Arriveremo diversamente sotto l'aspetto fisico, a certi nostri giocatori manca ancora un po' di brillantezza. In questa settimana faremo lavori di rapidità, velocità, perchè dobbiamo arrivare col Bari ad una condizione fisica ottimale, non perchè è il Bari ma perchè è la prima (di campionato), vogliamo cominciare bene perchè le vittorie portano ottimismo."

Soddisfatto per il gioco, non per il risultato, mister Giuseppe Furnari. "C'è il merito di una squadra che ha giocato a calcio per 90 minuti, sia in 11 che in 10, è stata padrona del campo nel primo tempo, l'unica pecca è stata non aver concretizzato la mole di gioco che abbiamo creato; nel secondo tempo pure non abbiamo rischiato nulla, l'espulsione ci ha un po' complicato i piani, il gol è stato semplicemente un episodio, nell'unica occasione, mi pare, che il Messina abbia avuto."

SULL'ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA: "Non mi piace aspettare, piuttosto andare a prendere le squadre alte, per cercare di recuperare palla il più alto possibile. Ci prendiamo la prestazione che è stata eccellente, anche senza risultato, non sempre vince chi gioca meglio."

SULL'ACR: "Il Messina, in base ai giocatori che ha, può fare un campionato di vertice e questo non fa altro che aumentare il merito dei miei giocatori, siamo stati bravi ad andarli a pressare, a metterli in difficoltà, mi aspettavo sicuramente di meglio da loro però so che i miei sono stati abbastanza bravi."

Parla anche il match winner Nicola Petrilli. "Qualsiasi giocatore che inizia una nuova avventura sogna un debutto così, ci tenevo perchè la società mi ha dato grande fiducia, la firma è arrivata solo ieri."

SULL'AZIONE DEL GOL: "C'è Rabbeni che vuole pagata la cena (ride ndr), continuava a dire che avrei fatto gol. Ci ho creduto come non ho mai fatto, forse anche dettato dalla rabbia per le tante parole su di me. C'è stato un rimpallo per cui il difensore centrale voleva spazzare la palla e su cui io ho messo la gamba, fortuna vuole che nel rimpallo è rimasta lì e poi l'ho chiusa da solo."

SULLA SFIDA CONTRO IL BARI: "Una piazza come Messina non deve avere paura di nessun'altra, è normale che andiamo ad affrontare una squadra fortissima, con nomi importanti che forse con la serie D non hanno mai avuto niente a che fare, però prima o poi bisogna incontrarli."

SULLE ASPETTATIVE PERSONALI DI QUESTA STAGIONE: "Fare bene, non ci sono tante scuse, ho 31 anni e una chance che devo cogliere al volo, devo fare il meglio possibile e far fare il meglio possibile a questa squadra."

UNA PAROLA AI TIFOSI: "Io ho avuto la fortuna di venire qua da avversario col Martina Franca quando loro hanno vinto il campionato e già ero rimasto colpito. So che il calcio al Sud, oltre che una passione, è una questione di vita quindi non sono stato stupito dalla gente, me ne aspetto ancora di più."