Lavoro intenso per il Messina in ritiro. Firma Cocimano

Altra giornata di lavoro intenso per il Messina alla Cittadella sportiva del Cus UniMe. In mattinata allenamento in palestra e poi in campo. Nel pomeriggio seduta tecnico tattica sul sintetico.

Ufficializzato un nuovo ingaggio, quello del centrocampista Salvatore Cocimano, 27 anni, la scorsa stagione all’Acireale. Il giocatore si allena con la squadra sin dall’inizio del ritiro precampionato.

In video, le parole dell'attaccante Giuseppe Gambino: “Mi aspetto molto da questa stagione, ho voglia di fare gol. Clima buono nel gruppo”