Messina, 5-1 nell'amichevole con la Tirrenia

Il Messina riscatta la sconfitta subita dal Camaro e supera con un sonante 5-1 la Tirrenia, altra squadra che milita in Eccellenza, una categoria al di sotto dei peloritani. A segno nel primo tempo Padulano, Carini e, per due volte, Rabbeni. A inizio ripresa il 5-0 di Cocimano, poi il Messina abbassa la guardia e, nel finale, subisce la rete della bandiera da parte di Karamo.

Mister Raffaele ha schierato Martinez in porta, Guerriera e Gaye da terzini, Cossentino e Porcaro centrali, Traditi, Cocimano e Carini in mediana, Rabbeni, Padulano e Gambino in avanti.