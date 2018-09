Il Messina avanza in Coppa Italia. 1-0 sul Città

Dopo l'Igea Virtus, il Messina elimina anche il Città di Messina e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo un primo tempo sottotono, i padroni di casa vengono fuori nella ripresa e, sfruttando anche la superiorità numerica, trovano il vantaggio col neo arrivato Nicola Petrilli, subentrato dalla panchina.

(QUASI) SOLO C.D.M. Pronti via e subito una punizione al limite dell'area in favore del Città di Messina con Cardia che batte molto bene sfiorando l'incrocio. Più o meno da subito, si nota una certa predominanza nel fare la partita da parte degli ospiti, che infatti nella prima frazione costruiranno più occasioni rispetto agli avversari senza tuttavia riuscire mai a capitalizzare. Al 12' un cross in area di Fragapane deviato da Biondi mette in difficoltà Ragone che deve alzare in angolo. La prima vera opportunità per il Messina arriva proprio da calcio d' angolo: Cocimano dalla bandierina, Rabbeni stoppa di petto ma al momento di concludere viene ostacolato tempestivamente da Galesio. Due minuti più tardi, torna a rendersi pericolosa la squadra ospite con un altro traversone di Fragapane dalle parti di Ferraù, il quale appoggia per Feuillasier (uno dei migliori in campo, nel complesso, per i suoi), che di testa impegna Ragone. Quest'ultimo viene sollecitato di nuovo al 34', da Cardia, che prova la botta dal limite, potente ma centrale. Gambino tenta la risposta a queste occasioni dei rivali, ma il suo debole tiro, al 36', si spegne alla destra di Amella che controlla vigile. Da segnalare, a circa cinque minuti dall'intervallo, l'ingresso in campo di Petrilli (che poi si rivelerà decisivo), al posto di un Traditi in grossa difficoltà a centrocampo, e di Barbera che rileva un Pizzo vistosamente zoppicante al momento di lasciare il campo. Tre minuti di recupero e l'arbitro Adolfo Baratta di Rossano fischia la fine dei primi 45 minuti, durante i quali si è visto il bel gioco espresso dagli uomini di Furnari che, anche attraverso un efficace e costante pressing, hanno messo in evidente sofferenza la formazione di casa.

ROSSO E RETE Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo, con il Città di Messina che al 52' trova addirittura il gol, immediatamente annullato però per il fuorigioco di Trevizan: questi aveva insaccato di testa sull'assist di Dama ma era partito da posizione irregolare. Quando siamo all'ora di gioco, entrambe le squadre guadagnano diversi corner. Da uno di questi, battuto da Petrilli, si origina l'opportunità di Cocimano che sale in cielo e si avvita ma mette fuori. Al 65' l'episodio che cambia di netto il match: Galesio simula dentro l'area e, già precedentemente ammonito per un insensato fallo a metà campo su Russo, viene espulso. A questo punto, il Messina trova fiducia e con essa il gol, grazie a un lampo di Rabbeni che, dopo essere entrato in area, dalla sinistra serve con un rasoterra Petrilli (proprio lui, la mossa di Infantino), che al centro fulmina Amella. All'85' i padroni di casa potrebbero chiuderla con Bossa il quale, prima raccoglie una palla che Gambino non era riuscito a girare verso la porta, e poi scarica un violento tiro che Amella intercetta, tenendo vivi i suoi. Ciònonostante, alla fine a trionfare è comunque il Messina, che può esultare al termine dell'incontro, allungato dai 4 minuti di tempo extra concessi dal direttore di gara. Il Città di Messina ha pagato nella ripresa il ritmo di gara, forse esagerato, tenuto nella prima frazione, in cui non è stato in grado di concretizzare le tante possibilità create. Sulle gambe dei giocatori, ha sicuramente influito , inoltre, la condizione di inferiorità numerica, prottatasi di fatto per mezz'ora. Questo ha determinato la loro sconfitta. Il Messina invece, come detto, passa il turno e può ora dedicarsi con maggiore tranquillità alla preparazione della prima giornata di campionato, nella delicata sfida contro il Bari.