Messina, primo giorno agli ordini di mister Infantino

Più di un’ora di colloquio con la squadra, nel chiuso dello spogliatoio. Poi il lavoro in campo, davanti a una cinquantina di tifosi e curiosi che hanno assistito all’allenamento. Questo il primo giorno di Pietro Infantino da allenatore del Messina. Una seduta intensa, piuttosto lunga, che ha impegnato il gruppo giallorosso con esercitazioni sulla rapidità e poi sui principi tecnico-tattici.

Oggi squadra di nuovo in campo per una doppia seduta di allenamento, sempre al San Filippo.