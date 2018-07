Messina. Sciotto rifiuta l'offerta del gruppo friulano

"La somma offerta non è congrua né allineati con i valori economici e patrimoniali dell'Acr Messina". Così la società, in risposta al gruppo friulano che ha formulato l'unica manifestazione d'interesse entro il termine prestabilito del 30 giugno. I friulani avevano offerto 115mila euro e ritenuto di non presentare eventualmente domanda di ripescaggio, considerando il costo troppo elevato (VEDI QUI).

A questo punto, non restano che le sponsorizzazioni il cui tramite è Dino Bramanti e il tentativo di unire le forze col Città di Messina.