Calciomercato-L'Originale. Bonan: "Location magica". Bergomi: "A Messina si sta bene" VIDEO - Tempostretto

Nella terza serata di mercoledì intervistati il campione del mondo e il conduttore che ai messinesi rivolge l'augurio di "tornare calcisticamente ai fasti di un tempo"

Servizio di Simone Milioti. Riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Proseguono le dirette di Calciomercato-L’Originale dalla Marina del Nettuno di Messina, nella terza serata itinerante di mercoledì tra gli ospiti del padrone di casa Alessandro Bonan c’era anche lo “zio” Beppe Bergomi. Nel corso della giornata gli uomini di Sky hanno avuto modo di apprezzare Messina come città di mare, percorrendo la Litoranea fino al Pilone, e anche i nostri Colli, salendo al Santuario di Dinnammare oltre quota 1000 metri.

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore televisivo, è a Sky sin dalla sua fondazione. Dal 2008 insieme a Fayna e Gianluca Di Marzio conduce il programma estivo di calciomercato della rete, che nel corso degli anni ha cambiato denominazione fino a diventare “Calciomercato – L’Originale”. Sulla scelta di Messina come location di quest’edizione itinerante ha detto: “Siamo riusciti a vivere questo porticciolo che è bellissimo, sullo sfondo Reggio Calabria, non so usare altri termini se non dire che è una cosa magica. Auguro a Messina di tornare ai fasti di un tempo”.

Beppe Bergomi, ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982, è oggi voce di Sky Italia. Insieme a Fabio Caressa è stata la storica voce anche del campionato del mondo vinto in Germania nel 2006 e ha fatto il bis a Euro 2020. Riguardo ai ricordi che ha di Messina dice: “Ero venuto a Messina da telecronista quando era in Serie A e sono stato bene”.

Ospite “locale” della terza puntata da Messina di Calciomercato – L’Originale è stato Vincenzo Grella, calciatore australiano di origini italiane ora dirigente del nuovo Catania calcio. Formazione che, al pari del Messina, è in Serie C. Con la differenza di avere, come emerge dalle parole del dirigente durante la trasmissione, una società molto ben organizzata che ha programmato per tempo la prossima stagione, potendo puntare su un stadio “Massimino” pieno durante le partite casalinghe, della passata stagione e s’immagina anche nella prossima, e soprattutto le persone giuste nei ruoli chiave, in campo e fuori.

Articoli correlati