Caldo record. Allarme incendi a Messina, Palazzo Zanca in pre allerta

Domani allerta rossa per il rischio incendio

Messina – Entra nel vivo la fiammata africana che sta arroventando l’aria in Sicilia spingendo le temperature vicine a livelli record e innalzando il rischio incendi. Oggi Messina è una delle sei città siciliane col bollino di allerta arancione per la Protezione civile ma le temperature sono stimate al rialzo per domani, quando l’allerta sarà rossa per il rischio incendi, mentre l’ondata di calore sul territorio messinese è classificata a livello 1 e quindi bollinata in giallo.



Temperature oltre i 40 gradi e rischio incendi alto



Il nostro meteorologo Daniele Ingemi non esclude picchi oltre i 40 gradi.

Messina allerta il Coc

In città la macchina di protezione civile si è messa a lavoro per fronteggiare in particolare i rischi legati a potenziali incendi e black out. Palazzo Zanca ha allertato il Centro operativo comunale di protezione civile per le funzioni di comando, che fa capo all’assessore Massimiliano Minutoli, dalle 17 di oggi. In sostanza si è attivato il monitoraggio anti incendio, per prevenire quanto più possibile i rischi.