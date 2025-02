Calenda a Messina: “Basta autonomia regionale in Sicilia”

Il leader di Azione: "Lo Stato si deve riprendere sanità e strade. dato il fallimento della Regione siciliana"

MESSINA Carlo Calenda a Messina. Sabato scorso il leader politico ha incontrato gli iscritti ad Azione del territorio nella sede al Boccetta. E ha sostenuto: “È fondamentale per la Sicilia che lo Stato intervenga e tolga le competenze che la Regione non sta esercitando: dalla gestione dell’acqua, dove ci sono 51 società che non riescono a fare nessun lavoro, e va nazionalizzata, a quella della sanità e delle strade”.

“La Sicilia – ha continuato Calenda – oggi spende pro capite quanto la Lombardia per la sanità, ma a voi sembra che i servizi siano a livelli della Lombardia? E allora forse è arrivato il momento di prendere atto che questo esperimento ha fallito”, con riferimento all’autonomia regionale.

L’incontro è stato introdotto dal segretario provinciale Andrea Ferrara. Erano presenti il deputato Ettore Rosato, la vicesegretaria nazionale Francesca Scarpato e, per la direzione nazionale, Gianni Palazzolo e Sonia Alfano.

Si è pure discusso di Europa, della crisi del mondo occidentale e della guerra in Ucraina. Molti gli spunti di riflessione lanciati dal leader di Azione, in vista della stagione congressuale che si aprirà sabato prossimo con i congressi provinciali.

Articoli correlati