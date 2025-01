Camaro. Oggi nuovi lavori Amam

Dovrebbero durare tutto il giorno e la conclusione è prevista entro le 19

I lavori sulla rete idrica di Camaro si sono conclusi pochi giorni fa ma il caso è tutt’altro che chiuso. L’azienda ha spiegato che i tecnici “durante l’intervento hanno riscontrato alcune interferenze con sottoservizi presenti nell’area. Una condizione che ha spinto l’azienda a programmare un intervento precauzionale per prevenire criticità future”.

E per questo si lavorerà ancora oggi. L’intervento interesserà le aree di Camaro San Paolo e San Luigi, Bisconte, via Polveriera, via Catara Lettieri e Salita Messina 2. Amam ha spiegato che “i lavori inizieranno nella mattinata e la loro conclusione è prevista entro le ore 19 dello stesso giorno. Durante le operazioni, Amam garantirà un presidio fisso con autobotti a supporto delle utenze sprovviste di serbatoi di accumulo, assicurando anche l’assistenza alle altre utenze eventualmente interessate”.