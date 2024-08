Camaro San Paolo, “vanno via le baracche ma arrivano i rifiuti”

Bisogna procedere al più presto alla pulizia e accelerare gli interventi di riqualificazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “No ma l’importante è che avete tolto le baracche. Ora viviamo tra rifiuti tossici e organici. Però era stato tutto bonificato…”.

Le condizioni di degrado denunciate dalle foto che ci sono state inviate meritano una tempestiva risposta da parte di Messina Servizi. Quelle aree vanno liberate al più presto dai rifiuti che si sono accumulati. A

In questi giorni il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha sollevato il caso del degrado a Camaro Sottomontagna: “I tempi lunghi di attesa per la loro riqualificazione ne hanno peggiorato le condizioni igienico-sanitarie”. E ha chiamato in causa in un’interrogazione l’assessore e vicesindaco Mondello e il sub commissario per il risanamento Marcello Scurria.

Il progetto di riqualificazione è gestito dal Comune (fondi Pinqua). Da parte sua. il sub commissario Scurria ricorda che “restano da demolire circa 30 baracche lato mare e 10 lato monte rispetto al ponte. In autunno ne è prevista la demolizione. Ovviamente ringrazio il consigliere Gioveni per la segnalazione del problema comunque noto”. Per Camaro Sottomontagna, dopo le demolizioni, l’obiettivo è riuscire a partire con i lavori entro il 2024. Ma intanto serve un intervento urgente di risanamento e un monitoraggio costante.

