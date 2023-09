Camaro Sottomontagna. In attesa della demolizione le baracche sono piene di rifiuti - Tempostretto

Manca poco all'abbattimento delle baracche ma intanto si accumula sporcizia

“Le baracche rimaste di Camaro Sottomontagna stanno causando tanti disagi ai residenti delle palazzine limitrofe che devono fare i conti con delle condizioni igienico-sanitarie deficitarie per via dei soliti incivili che utilizzano l’area come discarica”.

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha chiesto al sub commissario del Risanamento, Marcello Scurria, di sollecitare l’avvio della demolizione della striscia di baracche vuote rimaste a monte di Camaro Sottomontagna, già peraltro recintate da tempo.

“Ho apprezzato il lavoro svolto dal sub commissario in questi mesi che ha mostrato sempre la massima disponibilità – afferma il consigliere – anche sui tempi celeri per l’affidamento ad un’impresa per lo sbaraccamento di quest’area, la quale attende ormai il nulla osta da parte di Invitalia. Confido pertanto in questo nuovo sollecito dell’avv. Scurria al soggetto attuatore – conclude Gioveni – affinché si proceda definitivamente alle operazioni di demolizione ridando decoro a questa zona”.