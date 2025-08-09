A Camaro è “rinata” Piazza Fazio: è dedicata a Mata e Grifone

L'iniziativa di rigenerazione è stata portata avanti da Puli-AMO Messina in partenariato con Comune, Consulta giovanile, associazione Ionio e Cesv

MESSINA – La rigenerazione di Piazza Fazio, a Camaro superiore, è stata completata. La “nuova” piazza è stata presentata nel pomeriggio di venerdì 8 agosto e ha colpito tutti per pulizia, cura dei dettagli, bellezza e colori. Piazza Fazio è il risultato del lavoro di riqualificazione portato avanti dall’associazione Puli-AMO Messina nel progetto Spazio Pubblico Resiliente, in partenariato con il Comune di Messina, la Consulta Giovanile, l’Associazione Ionio e il CESV Messina.

Per Piazza Fazio risorse dal Fondo per le Politiche giovanili

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2022, ha trasformato questo spazio della periferia cittadina in un luogo rigenerato, inclusivo e condiviso. In piazza sono stati installati arredi artigianali, elementi artistici e partecipativi e sistemato il verde.

All’evento hanno preso parte il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche Giovanili Liana Cannata, all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli e al Decentramento amministrativo Nino Carreri. Presenti tra gli altri, il consigliere comunale Raimondo Mortelliti, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto con una delegazione di consiglieri. A partecipare anche rappresentanti delle associazioni partner, oltre i cittadini che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del progetto.

Basile, Cannata e Minutoli soddisfatti

“Piazza Fazio – ha detto il Sindaco Basile- oggi è la dimostrazione concreta di cosa si possa ottenere quando istituzioni, associazioni e cittadini lavorano insieme per il bene comune. Questo spazio rinnovato è un segnale di cura e attenzione per tutti i quartieri della città“.

L’Assessora Cannata ha aggiunto: “Progetti come questo danno voce e protagonismo ai giovani, valorizzando la loro creatività e il loro impegno civico. È un esempio virtuoso di come la partecipazione attiva possa rigenerare non solo i luoghi, ma anche le relazioni”.

“Abbiamo voluto restituire a questa piazza una nuova identità, curando ogni dettaglio, dagli arredi artigianali al verde. È un intervento che unisce funzionalità, bellezza e sostenibilità, e che sarà custodito da tutta la comunità residente”, ha sottolineato l’Assessore Minutoli.

Puli-AMO Messina: “Un ‘non luogo’ è diventato spazio di comunità”

“Con l’inaugurazione della nuova Piazza Fazio celebriamo il completamento del primo capitolo del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente, frutto della sinergia tra istituzioni, associazioni, attività commerciali e cittadini. Un ‘non luogo’ è diventato uno spazio di comunità e partecipazione, con due nuove piazzette dedicate a Mata e Grifone. A dieci anni dalla nascita di Puli-AMO Messina, questo traguardo conferma la nostra missione di promuovere relazioni, cittadinanza attiva e bellezza attraverso la cura degli spazi pubblici”, hanno affermato congiuntamente i componenti di Puli-AMO Messina.