Cambia il senso di marcia in via Piemonte, sarà più facile andare a Messina 2

La modifica richiesta dalla III Municipalità e accolta dal Dipartimento comunale

Era stato cambiato qualche anno fa, per evitare che da via Brescia si andasse in via Piemonte, tramite un pericoloso attraversamento di via Catania. Ora il senso di marcia del primo tratto di via Piemonte cambia di nuovo e si torna all’antica.

Quel provvedimento, infatti, soprattutto dopo la costruzione del parcheggio viale Europa Ovest, aveva creato un effetto negativo. Chi arriva da nord e si dirige verso Messina Due, arrivato alla rotonda Zaera, è costretto a salire verso viale Europa fino al primo varco aperto oppure a proseguire in via Catania per poi salire in via Salandra e tornare indietro in via Piemonte tramite via del Santo.

Da via Catania a Messina Due

Percorsi allungati, in entrambi i casi, che creano disagi per chi li percorre e aumentano il traffico. Ora, invece, dopo la rotonda Zaera, si potrà proseguire dritto su un breve tratto di via Catania e subito girare a destra in via Piemonte, arrivando facilmente in Salita Contino, la strada che porta a Messina Due.

La richiesta era partita a dicembre 2023, quindi più di un anno fa, da Alessandro Geraci, consigliere della III Municipalità, ma era rimasta lettera morta. Riproposta da Alessandro Cacciotto, presidente della III Municipalità, con nota numero 43754 del 12 febbraio 2025, è stata ora accolta.

Per evitare il pericoloso attraversamento di via Catania, viene anche disposto l’allungamento dello spartitraffico all’incrocio con via Brescia.