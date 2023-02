Cambiamenti nella politica milazzese, Nino Italiano lascia Fratelli d’Italia

Il consigliere comunale di Milazzo Nino Italiano lascia il gruppo di Fratelli d'Italia, pur mantenendo il sostegno all’attuale amministrazione

MILAZZO – Nuovi avvicendamenti nella politica della città del Capo. Dopo la revoca all’ormai ex assessore Francesco Alesci, a cui è subentrata Lucia Scolaro, il consigliere Nino Italiano lascia il gruppo di Fratelli d’Italia.

Italiano transita nel gruppo misto, dopo aver giocato un ruolo fondamentale nell’ottenimento di uno scranno in consiglio da parte del partito di Giorgia Meloni. Un cambiamento, spiega il consigliere, che non modificherà tuttavia il supporto all’amministrazione Midili.

«Sono stati anni sempre più belli -dichiara Italiano- trovandoci accanto sempre più milazzesi che condividevano il nostro modo di fare politica e il modo di affrontare le problematiche milazzesi. Ad oggi sono passati diversi anni e non tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti. Aver costruito un partito in una delle città politiche più importanti della Sicilia probabilmente non è bastato. Le esperienze della vita ci insegnano che tutte le cose belle hanno un inizio ed una fine. Ritengo pertanto che questo percorso, mio malgrado, abbia raggiunto la fine».

