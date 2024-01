Cambio al comando della delegazione di spiaggia di Melito Porto Salvo - Tempostretto

Il luogotenente Gianfranco Testa rientra nella sede del Comando Regionale di Reggio Calabria lasciando il posto al collega luogotenente Claudio Musumeci

MELITO PORTO SALVO – Si è concluso il mandato del primo luogotenente Gianfranco Testa che, dopo oltre 5 anni trascorsi quale titolare della Delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Melito Porto Salvo, rientra a prestare servizio nella sede del Comando Regionale di Reggio Calabria lasciando il posto al collega luogotenente Claudio Musumeci. Il saluto del cedente e la presentazione del subentrante si sono svolti alla presenza del Capo del Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, delle Autorità civili e militari del territorio, delle rappresentanze dei servizi tecnico- nautici e degli operatori locali operanti nel settore portuale e della navigazione. Il primo luogotenente Testa ha rivolto un sincero ringraziamento per la sinergica e proficua cooperazione interistituzionale che ha caratterizzato i suoi 5 anni di impegnativo lavoro al servizio del territorio. Molteplici le operazioni effettuate in questi cinque anni, dov’è stata dedicata molta attenzione alle attività di vigilanza in materia ambientale e demaniale, operando costantemente, sotto il coordinamento delle procure della repubblica di Reggio Calabria e Locri, la Direzione Marittima di Reggio Calabria, a favore della tutela delle coste di giurisdizione. Preziosissima si è rivelata la collaborazione con le altre forze armate e di polizia della zona con le quali si è potuto operare congiuntamente in molteplici attività preventive e repressive. Il direttore Marittimo Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, nel richiamare alcuni passaggi salienti del periodo di servizio del sottufficiale, ha rivolto il suo augurio di buon lavoro e buon vento al nuovo titolare della Delegazione di spiaggia, luogotenente Claudio Musumeci, proveniente dalla Capitaneria di Reggio Calabria, certo che, con il supporto della Direzione Marittima, saprà efficacemente conseguire gli obiettivi indicati dal Comando Generale proseguendo l’operato del suo predecessore.