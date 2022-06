Cambridge: la meta ideale per una vacanza studio - Tempostretto

L'Università, il fiume Cam, i musei da visitare e i parchi cittadini

Forse non sai che l’istituto che certifica in modo ufficiale il livello di inglese ottenuto somministrando test ed esami in lungo e in largo nel mondo, è il Cambridge English. Nasce come una partizione dell’Università di Cambridge che si occupa proprio di organizzare e somministrare gli esami standard di conoscenza della lingua inglese. Se anche tu stai per affrontare uno di questi esami, tra cui i più noti sono il KET, il PET oppure il First, perché non trascorrere le vacanze proprio a Cambridge? È il luogo ideale per una vacanza immersiva nella lingua inglese.

Per imparare l’inglese, segui i migliori corsi inglese online certificati e organizza una vacanza studio all’estero. La città ideale per farlo è Cambridge, una bellissima città poco più a nord della capitale Londra. Ci vuole poco più di un’ora di treno per arrivare a Cambridge dalla centralissima King’s Cross Station di Londra e per visitare tutte le sue principali attrazioni elencate qui di seguito.

L’università di Cambridge

A rendere Cambridge famosa in tutto il mondo è la sua prestigiosa università, considerata ancora oggi tra le migliori in assoluto. Il complesso dell’Università tra le più antiche del mondo comprende 31 college che spiccano per le loro architetture storiche.

L’università resta l’attrazione principale della città con le sue cappelle ed edifici in stile gotico, Regency e vittoriano – aperti alle visite – circondati da meravigliosi parchi frequentati da studenti provenienti da tutto il mondo.

Il fiume Cam

Il nome della città significa letteralmente Ponte sul fiume Cam. La città fondata sulle rive del fiume Cam non poteva che chiamarsi così! Ancora oggi il corso d’acqua è centralissimo e il tempo libero degli abitanti ruota spesso intorno al Cam.

È molto frequente vedere le persone divertirsi sul punt, una tipica imbarcazione che viene spinta sulle acque del fiume con una pertica. Il punting, cioè il giro sul fiume con il punt, è un ottimo modo per avere un altro punto di vista sui college e le varie attrazioni storiche della città. Si possono organizzare dei tour fino anche a Grantchester, un pittoresco villaggio immerso nella campagna inglese.

I musei da visitare

Ovviamente, in una città universitaria come Cambridge non possono che abbondare le attività culturali, partendo proprio dai musei cittadini: ce n’è davvero per tutti i gusti! Il museo che fa per te se vuoi scoprire la storia locale e della città, è il Museo di Cambridge. Se cerchi una vastissima raccolta di opere d’arte, vai al Fitzwilliam Museum. Spicca anche il Museum of Archaeology and Anthropology.

I parchi cittadini

Se stai studiando la lingua e la cultura inglese, dovresti già sapere che gli inglesi amano i parchi e stare a contatto con la natura. Ovviamente, anche a Cambridge ci sono meravigliosi parchi cittadini curatissimi dove trascorrere il tempo libero. Come anticipato prima, i principali sono sul retro dei college affacciati sul fiume Cam. I parchi Parkers Piece o Midsummer Common sono i più belli per organizzare un pic-nic, una passeggiata o del semplice relax.