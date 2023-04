Camera di Commercio di Messina, Blandina confermato presidente. Il nuovo Consiglio - Tempostretto

Ecco chi compone il Consiglio camerale appena insediato

Guiderà la Camera di commercio anche per i prossimi 5 anni Ivo Blandina, riconfermato presidente dell’Ente camerale dal Consiglio insediatosi questa mattina, alla presenza di Massimiliano Branca, capo di gabinetto in rappresentanza dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edmondo Tamajo.

«Abbiamo confermato tutti insieme, imprese, professionisti, sindacati, consumatori, finanza e credito, la responsabilità comune a governare l’istituzione camerale per i prossimi 5 anni – afferma Blandina – l’impegno è quello di salvaguardare l’interesse del mondo delle Mpmi in un contesto difficile, deteriorato anche dalle dinamiche geopolitiche globali. Una rinnovata energia nell’intrattenere relazioni proficue e costruttive con le amministrazioni locali, il governo regionale e nazionale, finalizzata al disegno di una strategia efficace per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della nostra provincia».

Questi i 19 consiglieri camerali. Agricoltura e pesca: Vittoria Piccolo e Rosa Natoli. Commercio Imprese: Alberto Palella, Luigi Spignolo, Emanuele Depu e Carmelo Picciotto. Cooperazione: Maria Debora Colicchia. Industria: Ivo Blandina e Cettina Scaffidi Militone. Artigianato: Francesco Giancola e Vito Siracusa. Turismo: Daniele Andronaco. Trasporti e spedizioni: Roberto Franchina. Credito e assicurazioni: Sebastiano Sartorio. Servizi alle imprese: Fortunata Sciotto. Altri settori: Flora Mondello.. Associazioni dei consumatori: Mario Intilisano. Sindacati: Ivan Tripodi. Liberi professionisti: Attilio Liga. Il consigliere Luigi Spignolo ha presieduto il Consiglio camerale.

«Questo risultato – dice il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace – premia il valore di una guida equilibrata, corretta e lungimirante. A Blandina vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che proseguirà nel percorso già tracciato della crescita e dello sviluppo».