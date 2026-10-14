Serie di furti in supermercati tirrenici nebroidei, due arrestati

La Polizia ha individuato e arrestato i responsabili, due persone domiciliate nel Reggino ma di fatto senza fissa dimora

La Polizia di Stato ha arrestato due georgiani ritenuti essere i presunti autori diversi furti che hanno interessato, nei mesi scorsi, alcuni supermercati della grande distribuzione su Sant’Agata Militello e i comuni vicini.

Le indagini sono state avviate dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello dopo il furto del 23 gennaio scorso, messo a segno in uno dei supermercati santagatesi.

Attraverso l’analisi di diversi filmati di videosorveglianza e la consultazione delle banche dati in uso alle forze dell’ordine è stato possibile risalire ai due sospettati e ricostruirne la dinamica criminale. Dinamica confermata dagli accertamenti fatti a seguito di ulteriori furti, nella stessa giornata, in due ulteriori punti vendita di Patti e Sant’Agata Militello: mentre uno dei due distraeva i dipendenti in servizio alle casse, l’altro riusciva ad aprire le casse in quel momento non attive e a prelevarne il denaro all’interno.

L’esito delle attività investigative è stato quindi messo a disposizione della Procura di Patti, che ha chiesto la custodia cautelare per i due indagati, domiciliati nel reggino ma di fatto senza fissa dimora. Il giudice di Patti, all’esito delle attività istruttorie, ha ritenuto sussistenti le ipotesi investigative formulate ed ha emesso ordinanza di custodia cautelare a carico di entrambi. Uno degli indiziati è stato raggiunto in carcere poiché già detenuto per altra causa; il secondo presunto autore è stato rintracciato nei giorni scorsi soltanto all’esito di attività di investigazione suppletiva.