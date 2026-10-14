Per il Team Scaletta in Serie B è l’anno della “ricostruzione generale” VIDEO

La presidente Tafuri: "Cambio di guida tecnica e ci siamo trasferiti definitivamente a Montepiselli, è come ripartire da zero"

MESSINA – Il Team Scaletta ha già iniziato il nuovo campionato in Serie B nazionale. La formazione bianco-blù della presidente Chiara Tafuri ormai da anni gioca il secondo massimo campionato nazionale di calcio a 5 femminile e lo scorso anno ha raggiunto traguardi storici come la salvezza con diversi turni di anticipo e la presenza alla Final8 di Coppa Italia.

Quest’anno è iniziato nel solco del rinnovamento tecnico perché la società ha salutato il mister storico Ivana Cernuto e ha puntato su Gianluca Piscardi, confermato sia il gruppo storico ormai consolidato in riva allo Stretto e il direttore sportivo Maurizio Maio, che ha portato a Messina a vestire la casacca bianco-blu Debora Kobal, tra le nuove arrivate, ma è un ritorno col Team Scaletta, anche Concy Primavera. Inoltre le peloritane potranno contare sul supporto dell’ex capitana Elisa Segreto nominata team manager.

Le parole della presidente Tafuri

Un altro anno da protagonisti nel campionato di futsal femminile, cosa ci dobbiamo aspettare?

“Ci dobbiamo aspettare una stagione impegnativa come sempre. Io mi aspetto sempre il massimo dalle ragazze e so che faranno del loro meglio perché come ci diciamo sempre il primo obiettivo è quello, dare tutto noi stessi per ben figurare e per il raggiungimento degli obiettivi”.

Una grande novità, quest’anno cambio di guida tecnica.

“Eh sì, quest’anno cambio di guida tecnica dopo dieci anni. Diciamo che è una stagione di ricostruzione in generale.Cambio di guida tecnica, ci siamo trasferiti definitivamente a Montepiselli, sono arrivate delle nuove ragazze a completare il roster. Quindi è come un ripartire da zero, ma io sono, come dico, ogni anno alle ragazze sono fiduciosa. Io mi fido di ogni singolo componente della mia società e della mia squadra, delle giocatrici, dello staff e di chi mi supporta e mi sopporta all’interno della società. Non sarà facile perché dieci anni di un percorso e di un cammino comunque sono tanti. Ricominciare e reinventarsi non è mai semplice, però con la coesione che ci contraddistingue e con la presunzione che mi contraddistingue penso che ce la faremo. Grazie come sempre del vostro invito, di essere qui con noi e di seguire questo mondo femminile”.

“È bellissimo ricominciare – così il direttore sportivo Maurizio Maio – L’anno scorso ormai, come dico sempre, tutto è passato. È stata una grande stagione per il Team Scaletta e per tutti noi. Adesso ci stiamo preparando per un altro campionato. Gli obiettivi sono sempre uguali, è inutile nascondere perché secondo me abbiamo una rosa di molta qualità”.

Il ds Maio con la team manager Segreto

A proposito della rosa quasi tutte confermate, qualche nuovo innesto, ce le presenta?

“Abbiamo Primavera che penso che conosciamo tutti, in passato era già stata al Team Scaletta. Abbiamo Alessia Macri che è stata con me due anni alla Segato. Due bellissimi campionati quando si chiamava Serie A2, un centrale molto tecnico. E poi abbiamo preso la ciliegina sulla torta che secondo me sarà la sorpresa di questo campionato. Kobal, che è una Italo-Brasiliana che ci darà una grande mano”.

Le parole del nuovo tecnico Piscardi

Mister, benvenuto qui al Team Scaletta. Che squadra, che gruppo ha trovato?

“Ho trovato un gruppo molto affiatato – risponde Gianluca Piscardi – è sempre il gruppo storico, quindi si conoscono abbastanza bene. Insieme cercheremo di fare il nostro meglio per arrivare più in alto possibile”.

Campionato agli inizi, ma quanto questa squadra assomiglia a quella che è la sua idea di futsal?

“Siamo agli inizi, però dobbiamo lavorare tanto per arrivare alla mia idea. Ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile, ci vuole ancora tanto da lavorare per raggiungere la mia idea di futsal”.

Il ritorno di Primavera

Per te un ritorno qui al Team Scaletta, che emozioni provi?

“Qui è come se tornassi a casa, con il presidente ho un ottimo rapporto. Ogni anno ci sentivamo sempre e sapevamo che alla fine, anche a distanza di anni, saremmo riusciti ad affrontare un’altra annata insieme”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione?

“Da quando sono piccola l’obiettivo è sempre di migliorare e dare il mio massimo per aiutare la squadra a fare i massimi risultati”.