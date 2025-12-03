Camera di Commercio, Sportello Sni. In voga turismo, ristorazione e commercio elettronico

Negli ultimi due anni in 200 si sono presentati per una nuova idea imprenditoriale

Sono circa 200 le persone che, negli ultimi due anni, si sono rivolte allo Sportello Sni (Servizio nuove imprese) della Camera di commercio per avviare un percorso imprenditoriale. Le idee presentate hanno riguardato principalmente Turismo, commercio elettronico, Marketing, Ristorazione e Bar, mentre minore interesse è stato registrato per Informatica, Trasporti e Artigianato. I dati sono stati presentati oggi al Palazzo camerale durante l’evento “Investire, innovare, vivere l’impresa. La nuova roadmap: dagli incentivi ai mestieri del futuro”.

«Lo Sportello Servizio nuove imprese offre un sostegno concreto a chi vuole avviare un’attività – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – sempre più aspiranti imprenditori riescono a trasformare la propria idea in un progetto concreto, grazie ai servizi offerti, e i dati confermano un crescente interesse verso l’autoimprenditorialità a Messina. Lo dimostrano anche le pratiche del Registro imprese, quasi raddoppiate negli ultimi cinque anni: da 24.365 nel 2020 a 40.558 nel 2025».

Il presidente ha poi evidenziato i progressi organizzativi ottenuti dall’Ente: «Gli uffici hanno raggiunto un elevato livello di efficienza, riducendo drasticamente i tempi di evasione delle pratiche – dal 79,2% di cinque anni fa all’attuale 17,1% – grazie a un’organizzazione sempre più snella e performante». La segretaria generale, Paola Sabella, ha inoltre illustrato i servizi messi a disposizione da Infocamere per facilitare l’accesso digitale alle procedure amministrative e semplificare ulteriormente i rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione.

All’incontro, moderato dalla giornalista Marianna Barone, responsabile Comunicazione dell’Ente camerale, è intervenuta anche l’assessora comunale alle Politiche giovanili, Liana Cannata, che ha sottolineato il ruolo del progetto NEETWork ME nel promuovere orientamento, formazione e cultura d’impresa tra i giovani, in sinergia con la Camera di commercio.

Sono intervenute, inoltre, Maria Laura Vadalà e Pia La Rocca, rispettivamente responsabile organizzativa e referente operativa dello Sportello Sni, e Cettina Scaffidi, presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio e coordinatrice del Tavolo interprofessionale dei Comitati pari opportunità. La mattinata si è conclusa con le testimonianze degli imprenditori Domenico Lo Presti e Francesca Messina. Presenti all’evento delegazioni di studenti degli istituti “Jaci-Caio Duilio”, “Verona Trento” e “Antonello”.