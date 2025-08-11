Caminiti: “1346 barche sulle spiagge. Lavoriamo per risolvere il problema”

Il Comune di Messina ha richiesto aree e specchi acquei per il ricovero natanti ma il Demanio Marittimo non risponde

MESSINA – La stagione estiva mette puntualmente in risalto il corto circuito tra l’esigenza dei cittadini di fruire liberamente delle spiagge e quella dei proprietari di barca di assicurare un ricovero ai loro natanti. In tante zone del nostro lungo litorale si osservano situazioni che alimentano disagio. A questo proposito, nei giorni scorsi, è stato inviato al nostro numero WhatsApp 366.8726275 un video che documenta la condizione del tratto di spiaggia delle Case Basse di Paradiso di fronte alla piazzetta recentemente dedicata alla poetessa Maria Costa. Barche e qualche relitto occupano tutto lo spazio a disposizione. La balneazione non è, pertanto, consentita in un contesto che merita, invece, di essere riqualificato.

Il Comune di Messina richiede concessioni per il ricovero natanti ma il Demanio marittimo non risponde

Il Pudm (Piano Urbano del Demanio Marittimo) adottato con delibera di Consiglio comunale il 13/12/2021 e ancora assurdamente in attesa di approvazione da parte della Regione, individua delle aree di Ricovero Natanti (RN). Tra queste l’Assessore alle politiche del mare, Francesco Caminiti, a marzo scorso, ne ha chieste sei al Demanio Marittimo in concessione temporanea per tre anni, così distribuite: Torrente Papardo; Capo Peloro; Canale degli Inglesi; Acqualadrone; Lido spiagge d’oro; Casabianca. Si potrebbero, così, creare circa cento posti barca. E’ stato anche approvato il relativo progetto di allestimento delle aree di ricovero. Purtroppo, però, a tutt’oggi, il Demanio Marittimo non ha concluso l’iter istruttorio dell’istanza presentata dal Comune.

Nel mese di luglio scorso l’assessore Caminiti ha, inoltre, richiesto la concessione temporanea sino a ottobre di 14 specchi acquei all’interno dei pennelli collocati a protezione della costa tra Ganzirri e Torre Faro. Anche in questo caso, nessuna risposta è ancora giunta.

Come si può facilmente osservare, ancora una volta la burocrazia regionale, con i suoi tempi lunghissimi, si frappone alla possibile risoluzione di problemi che riguardano tanti cittadini.

Visto che una fruizione ordinata delle nostre spiagge è interesse di tutti, sarebbe opportuno che la nostra deputazione regionale, si occupasse della questione e sollecitasse l’assessore regionale competente a pretendere dai suoi uffici un definitivo riscontro alle richieste di concessione presentate dal Comune di Messina.