Ricovero dei natanti a Messina, sei aree per i parcheggi custoditi

Approvazione del progetto escutivo elaborato dall'assessore Caminiti. La gestione dovrà essere delle associazioni di categoria

MESSINA – Ricovero dei natanti. Il dirigente Antonio Cardia, dipartimento Servizi ambientali del Comune di Messina, firma la determinazione n° 4752 del 28/05/2025. In oggetto l’approvazione del progetto esecutivo e allestimento delle aree di ricovero per le barche. Argomento affrontato dall’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti, impegnato a trovare una sistemazione organica per rimediare a questa annosa carenza. In particolare, vengono individuate sei aree di riicovero natanti: Area 1 – Torrente Papardo; Area 2 – Capo Peloro; Area 3 -Canale degli Inglesi; Area 4 – Acqualadrone; Area 5 – Lido spiagge d’oro; Area 6 –Casabianca. La spesa complessiva è di € 503.187.

Il progetto prevede sei aree per la realizzazione di punti di ormeggio e alaggio per imbarcazioni da diporto e da pesca sul litorale cittadino-zona nord.

L’obiettivo è creare “parcheggi custoditi e gestiti da associazioni di categoria”

Si legge nella determinazione che “esiste l’elenco dei soggetti che hanno dichiarato la detenzione di uno o più natanti, collocati sugli arenili posti a margine del territorio comunale, a partire dall’anno 2019 e fino alla data del 10/06/2024”. E che “dalle verifiche e i controlli effettuati dalle autorità competenti nelle aree demaniali marittime sono stati rilevati parecchi natanti lasciati impropriamente negli arenili in prossimità delle spiagge libere”. In ogni caso, “i natanti non possono essere lasciati lungo queste aree e la Capitaneria di porto di Messina sollecita l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria a dare delle soluzioni affinché siano ricoverati nelle apposite aree Rn (Rete Natura 2000) previste nel Pudm (Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime”. Da qui “l’intendimento dell’amministrazione ad avviare un programma di interventi di allestimento aree per ricovero natanti che mira alla concessione delle aree Rn individuate nel Pudm adottato con delibera di Consiglio n. 645 del 13/12/2021, per creare parcheggi custoditi a qualsiasi tipo di natante e gestiti da associazioni di categoria presenti sul territorio che manifestano interesse a seguito di avviso pubblico”.

La priorità è “allestire le aree” per le barche a Messina

Si legge sempre nella determinazione: “Con delibere del 2025, l’amministrazione ha formalizzato l’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure di richiesta, alla Regione Sicilia – assessorato Territorio e Ambiente, di consegna e di concessione aree del demanio marittimo (specchi d’acqua e arenile) per la realizzazione di punti ormeggio e zone di attacco a terra per le imbarcazioni da diporto e da pesca da realizzare lungo alcune zone del litorale cittadino”.

Da parte sua, l’assessorato ha definito le modalità di rilascio delle nuove concessioni “a uso turistico ricreativo”. Ed è “improcrastinabile avviare le procedure per l’ottenimento della concessione del Demanio

marittimo e allestire le aree secondo gli standard minimi previsti nel Pudm”.

Le aree e i costi

Area 1 – Torrente Papardo importo €. 97.400;

Area 2 – Capo Peloro importo €. 62.460;

Area 3 – Canale degli Inglesi importo €. 59.480;

Area 4 – Acqualadrone importo €. 86.901;

Area 5 – Lido spiagge d’oro importo €. 61.690;

Area 6 – Casabianca importo €. 130.827.

Sono registrate a Messina 1.400 barche

Come ci ha riferito di recente l’assessore Caminiti, risultano registrate circa 1.400 barche a Messina, dotate di numero di targa. Ma ne rimangono ancora diverse non registrate, per le quali, dunque, non si può risalire ai proprietari. In ordine a questo aspetto, l’assessore ha spiegato che il Comune, qualche mese fa ha richiesto al Demanio marittimo la concessione a titolo gratuito di una serie di porzioni di arenile da destinare a ricovero natanti. Le aree in questione sono state individuate nell’ambito del Pudm, adottato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta Basile, e da anni in attesa di ratifica da parte della Regione siciliana. La priorità è ora risolvere una questione che si trascina da anni.









Articoli correlati