Campagna: "La crescita di Atm? Merito anche del rapporto dialettico con i sindacati" VIDEO - Tempostretto

Il presidente dell'azienda usa parole più distensive: "Orgoglioso dei nuovi 80 bus elettrici in arrivo e del servizio"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Orgoglioso di quest’azienda. Il mezzo pubblico è un’ottima alternativa all’auto. Abbiamo 300 autisti, ne abbiamo assunti in tanti, giovani, e officine efficienti. Siamo più affidabili sotto ogni aspetto”. Il presidente Giuseppe Campagna, nel giorno in cui presenta Nino Frassica a Palazzo Zanca come testimonial della comunicazione per una mobilità sostenibile, punta sui miglioramenti raggiunti da Atm: “Nei prossimi mesi Atm raggiungerà una flotta complessiva di 230 mezzi, con 80 nuovi bus elettrici”.

Nel frattempo, sono state presentate seimila domande per la campagna d’abbonamento di 20 venti euro l’anno, con tremila evase, fino a esaurimento del finanziamento (abbonamenti acquistabili a questo indirizzo). In più Campagna promette a una futura distribuzione del servizio più capillare nel territorio, mentre in relazione al tram evidenzia i problemi strutturali, in attesa dei lavori di riqualificazione della linea.

Riguardo al difficile rapporto con i sindacati, arriva un messaggio di distensione: “Con loro c’è un rapporto dialettico, a volte con toni accesi, ma ci confrontiamo comunque per elevare il livello di qualità sia del servizio, sia a favore dei dipendenti. I risultati sono stati raggiunti grazie anche a questo confronto”.

