Campionati di Scienze naturali, il santateresino Manuel Gentile alle finali nazionali di Assisi - Tempostretto

L'allievo dell'Istituto d'istruzione superiore Caminiti-Trimarchi ha superato la fase regionale che ha avuto luogo a Messina

MESSINA – L’istituto d’istruzione superiore “F. Bisazza” di Messina ha ospitato la fase regionale per la Sicilia orientale dei Campionati di Scienze naturali che ha visto una nutrita partecipazione di studenti del biennio e del triennio dei principali istituti superiori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. I ragazzi si sono confrontati su prove inerenti le principali tematiche di Biologia e Scienze della Terra e la competizione ha visto la vittoria per la categoria biennio di Manuel Gentile, proveniente dal liceo scientifico dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva. Il giovane Manuel rappresenterà la squadra siciliana alle finali nazionali, che si terranno ad Assisi il 6 maggio prossimo. Il Campionato vuole valorizzare i ragazzi più meritevoli ed allo stesso tempo appassionare gli studenti allo studio delle discipline biologiche e naturalistiche, oggigiorno portanti nell’arduo compito di sensibilizzare le giovani menti alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio e della biodiversità. La dirigente, i docenti e tutti gli alunni dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” si sono complimentati con Manuel per il risultato raggiunto e orgogliosi gli augurano buona fortuna per le finali di Assisi.