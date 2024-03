Campionati italiani, bronzo per il messinese Marchello nei 400 stile libero

Finale molto equilibrata con i tre atleti sul podio che hanno toccato tutti e tre all'arrivo in meno di mezzo secondo

RICCIONE – L’avventura del messinese Davide Marchello, cresciuto nella società peloritana Ulysse e oggi tesserato con il Centro Sportivo Esercito/Aurelia Nuoto, inizia alla grande a Riccione i campionati italiani assoluti in vasca lunga. Oggi il classe 2001 era impegnato nei 400 stile libero e al mattino si era qualificato con il miglior crono (3’50″90) alla finale A. Su questa stessa distanza a novembre scorso, ai campionati italiani open, aveva ottenuto l’argento.

Nel pomeriggio ha migliorato il tempo della mattina e anche il tempo che gli era valso il secondo posto qualche mese fa, ma non è bastato a migliorare il piazzamento. In finale si è scontrato con i fratelli De Tullio in una gara dove i primi si sono mantenuti sulla stessa linea per quasi tutta la gara. A spuntarla con una grande accelerazione nell’ultima vasca è stato Luca De Tullio che ha prevalso per meno di mezzo secondo (3’47″09) sia sul fratello Marco De Tullio, che ha toccato in 3’47″15, che su Davide Marchello che ha chiuso la sua gara in 3’47″43, il suo miglior tempo personale. Dopo i primi tre più staccati a oltre tre secondi tutti gli altri.

Fonte foto Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM

