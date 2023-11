Nuoto, Davide Marchello conquista l'argento nazionale nei 400 stile libero - Tempostretto

Da Riccione, dove sono in corso i Campionati Italiani Open, un messinese sale sul podio, l'altro Grifò non migliora nei 100 farfalla

RICCIONE – La seconda giornata dei Campionati Italiani Open a Riccione ha visto in vasca entrambi i messinesi qualificati. Sia Davide Marchello, ex Ulysse e da molti anni fuori dalla Sicilia, che Gianmarco Grifò (Power Team Messina) sono scesi in acqua per disputare rispettivamente i 400 stile libero e i 100 farfalla nella giornata di mercoledì.

Marchello in mattinata nuota il quarto tempo qualificandosi alla finale A del pomeriggio dove si migliora e, realizzando il suo personale in 3’47″87, sale sul secondo gradino del podio. Davanti a lui soltanto Marco De Tullio che lo precede di appena mezzo secondo. Marchello non è nuovo a questi exploit, lo scorso anno si era laureato campione italiano negli 800 stile libero, gara che nuoterà a Riccione oggi nella giornata conclusiva dei Campionati Italiani Open, e alle Universiadi di Chengdu (immagine in evidenza) era salito sul podio con la staffetta 4×200 stile libero azzurra.

Per l’altro messinese Grifò la giornata è stata più breve in quanto non ha passato il taglio al mattino per accedere alle finali del pomeriggio. Il powertino si era qualificato grazie al tempo fatto in estate in vasca lunga di 55″13, ma nonostante si sia preparato al meglio in questo inizio di stagione per questo appuntamento non è riuscito a migliorarsi e ha chiuso in 46″ posizione in 56″31.

