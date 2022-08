Campionati italiani giovanili di Vela, a Salerno 5 messinesi difendono i colori giallorossi - Tempostretto

I messinesi Giovanni Micari e Mattia Sufrà partecipano alla coppa Primavela; Francesco D’Ambra e Riccardo Bille’ tra gli juniores classe optimist e Francesco Di Rosa per la Classe Laser

MESSINA – Hanno preso il via il 28 agosto e si concluderanno il 4 settembre prossimo a Salerno i Campionati Italiani delle classi optimist e laser. I messinesi Giovanni Micari e Mattia Sufrà partecipano alla coppa Primavela; Francesco D’Ambra e Riccardo Bille’ tra gli juniores classe optimist e Francesco Di Rosa per la Classe Laser. Difenderanno i colori giallorossi.

Sotto la guida degli instancabili allenatori Igor Kaptourovitch e Peppe Germanà i ragazzi dopo lunghe selezioni regionali sono approdati alla qualificazione ai campionati nazionali. Gli allenatori e i giovani atleti hanno preparato strategie e tattiche di regata fiduciosi in un buon risultato. È un momento di sport e di crescita per la vela messinese e per la città. Igor e Peppe ripetono quanto sia formativo uno sport faticoso come la vela e sperano in un sempre maggior supporto per poterlo potenziare e sviluppare. Una città di mare come Messina ha il diritto di vantare una squadra di vela presente alle più importanti manifestazioni regionali e nazionali. Sia per la città e per lo sport un momento importante. (Nella foto: Giovanni Micari e Mattia Sufra ‘ con gli allenatori Igor Kaptourovitch e Peppe Germanà)