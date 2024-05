Ponte sullo Stretto. Gli ingegneri messinesi: “Serve un’accelerata”

Per l'Ordine degli Ingegneri di Messina l'iter di aggiornamento del progetto definitivo prosegue troppo lentamente

“Il via libera che il Parlamento europeo ha dato alle Linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) rappresenta un passaggio determinante, specie nel riferimento che viene riservato al “Collegamento stabile” dello Stretto di Messina, necessario al completamento del Corridoio “Scandinavo – Mediterraneo”. È un’importante presa di posizione che conferma la strategicità dell’opera: un’opera di valenza non solo interregionale o nazionale, ma europea. È un’opera che va fatta, anche per rispettare le condizioni che l’Europa ha fissato per tutti gli Stati membri con l’obiettivo del completamento della Rete Ten-T entro il 2030″.

“Eurolink in silenzio”

L’Ordine degli Ingegneri di Messina conferma il suo sì al Ponte ma esprime “viva preoccupazione per il “silenzio” osservato, almeno fino ad oggi, dal Consorzio Eurolink (Contraente generale) che, dopo una formale e fugace partecipazione in occasione della presentazione del Progetto Ponte in Consiglio Comunale a Messina e nel corso di altre sporadiche presenze “convegnistiche” in giro per l’Italia, non avrebbe ancora avviato una seria attività di verifica e studio aggiornato sul territorio, che richiederà mesi di impegno, non giorni o settimane. Dovrà seguire la successiva fase di elaborazione dei dati raccolti per arrivare alla stesura della cosiddetta progettazione esecutiva. E anche in questo caso di certo non parliamo di giorni. È di tutta evidenza che sia necessario un concreto impegno ed una accelerazione da parte del Contraente Generale, affidatario dei lavori, perché possano essere rispettati i tempi previsti dal Decreto che ha stabilito il riavvio delle attività finalizzate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”.

L’Ordine degli Ingegneri di Messina scrive al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla società Stretto di Messina, al Comune e alla Città Metropolitana di Messina e al consorzio Eurolink per consegnare 25 considerazioni emerse in seguito all’esame della “Relazione del Progettista che integra il Progetto Definitivo del 2011″ approvata il 15 febbraio 2024 dal CdA della Stretto di Messina, richiamando le pari raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Le 25 considerazioni