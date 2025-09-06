Campo Italia. Quella strada abbandonata tra l’Annunziata alta e Curcuraci

Non solo l'idea di un parco. Due chilometri da sistemare per realizzare un utile via di fuga

Si chiama via Umberto Terracini ed è l’ultimo pezzo di Annunziata alta in cui si trovano case. Da lì parte la strada provinciale 44 che arriva fino a Campo Italia e si dirama da un lato verso Castanea (sp 50) e dall’altro verso Curcuraci (sp 45).

Se la strada verso Castanea è in condizioni dignitose, non altrettanto quella verso Curcuraci. Una strada che è possibile accorciare (2 chilometri invece che 5 e mezzo) passando da Campo Inglese, anche se teoricamente non percorribile. All’imbocco, su uno degli immobili abbandonati, è scritto: “Zona Demanio Militare, vietato l’accesso”.

Poco più avanti, due massi a impedirne teoricamente il passaggio, che però è un ostacolo facilmente aggirabile passando lentamente a lato delle due colonne. Ma sono 2 chilometri di strada stretta, a volte con lo spazio per un solo senso di marcia, con gli immancabili rifiuti in diversi punti, alcune grosse buche e un breve tratto in sterrato, in un contesto in cui, spaziando con la vista, si gode di una panorama stupendo sui due mari.

Una via di fuga che potrebbe essere sistemata se si perfezionasse il passaggio di consegne dal Demanio al Comune di Messina che, come da proposta della VI Municipalità, potrebbe realizzarne un parco. Un’area totalmente abbandonata da tempo, che potrebbe essere recuperata (ne abbiamo parlato qui in modo approfondito). Una strada collinare che potrebbe essere utilizzata dall’Annunziata alta da e verso la zona nord, passando per Curcuraci e Faro Superiore.

