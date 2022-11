Il cane Ghismo fiuta la droga a Santa Lucia, 2 arresti - Tempostretto

Colpo grosso del poliziotto a 4 zampe che scova più di un chilo di marijuana nella cantina di un sospettato

MESSINA – Gli accorgimenti presi per ingannare il fiuto dei cani antidroga non ha ingannato Ghismo, uno dei migliori agenti a 4 zampe dell’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria. Ingaggiato per supportare la Squadra Mobile in un controllo a tappetto a Santa Lucia sopra Contesse, Ghismo li ha condotti dritti dritti verso il nascondiglio di due partite di marijuana e hashish.

In manette per detenzione ai fini di spaccio sono finiti un 34enne con precedenti e una donna di 57 anni che aveva invece la fedina penale immacolata.

In uno dei locali cantina dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1,2 kg di marijuana e 200 gr di hashish, all’interno di un borsone.



Nell’abitazione della donna, invece, i poliziotti hanno sequestrato un involucro ben nascosto

nell’armadio della camera da letto contenente più di 100 gr di marijuana.